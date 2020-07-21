Baharat Çeşitleri Nelerdir? Baharatların İsimleri, Özellikleri Ve Başlıca Faydaları

Dengeli şekilde kilo verme etkisi, antioksidan özelliği ve iltihap önleyici ayrıcalığı gibi daha birçok farklı faydası üzerinden baharatlar günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Birçok hastalığa ve rahatsızlığa karşı iyi gelen baharatlar, aynı zamanda gün içerisinde zinde ve enerjik kalma şansı vermektedir. Bu konuda öne çıkan belli başlı bazı baharatlar bulunuyor.

Baharat Çeşitleri Nelerdir?

Dünya çapında bilinen ve ülkemizde de kullanılan birçok değişik baharat çeşidi yer almaktadır. Sağladıkları faydalar ile pek çok hastalığı giderici etki sağlayan baharatlar, ayrıca bakteri ve virüs ile beraber farklı hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

- Adaçayı,

- Zerdeçal,

- Nane,

- Zencefil,

- Biberiye,

- Kekik,

- Tarçın,

Bu kaynaklar en çok tercih edilen ve sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil eden baharat çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Farklı yemeklerde ya da tek başına kullanılan baharat çeşitleri, özellikle yemeklere kattığı lezzet ile çok fazla tercih edilmektedir.

Baharatların İsimleri, Özellikleri ve Başlıca Faydaları

Baharatlar sunduğu pek çok özellik ile beraber faydaları üzerinden düzenli olarak tüketilmektedir. Her baharat çeşidinin içerdiği besin kaynağı sebebiyle değişik faydaları olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda damakta sunduğu tat açısından da farklılık oluşturuyor.

Adaçayı: Özellikle zeka geliştirici ayrıcalığıyla adaçayı bunu yapılan araştırmalar üzerinden ortaya koymaktadır. Sinirleri yatıştırmak ve gevşetmek ile beraber ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Alzheimer hastalığı, mide sorunları ve boğaz ağrısına da iyi gelmektedir.

Zerdeçal: Beyin sağlığı ve yaşlanmaya karşı zerdeçal oldukça etkilidir. Aynı zamanda karaciğeri kuvvetlendirir ve iltihap gidericidir. Kalp sağlığını korur ve kansere karşı güçlü bir koruma sağlar.

Nane: Hazımsızlık, mide bulantısı ve gazı almak için birebirdir. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelirken stresi azaltır. Ayrıca kötü ağız kokusunu giderirken diş ağrısına da iyi gelir.

Zencefil: Güçlü bir antioksidan olarak zencefil önde çıkıyor. Ayrıca soğuk algınlığına iyi gelirken balgam söktürücü bir etkisi bulunmaktadır. Romatizma ağrılarına iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kekik: Hazmı kolaylaştırırken, böbrek ve bağırsaklardaki mikropları öldürmektedir. Kan şekerini düşürür ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Tarçın: Yapılan araştırmalar tarçının diyabete ve şeker hastalığına iyi geldiğini göstermektedir. Ayrıca mide rahatsızlığı, karın ağrısı ve ishale de iyi gelmektedir.

Biberiye: Biberiye vücuttaki iltihaplara gidermek için çok etkilidir. Kalp sağlığına iyi gelir ve konsantrasyonu arttırır. Baş ağrısı için de iyi gelen bir baharattır.