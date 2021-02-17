Bahriye İsminin Anlamı Nedir? Bahriye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bahriye kökeni Arapça olan ve anlamı üzerinden sevilen bir isimdir. Kız çocukları için kullanılır ve Arapça ile beraber Türkçe üzerinden de yaygın olarak değerlendirilir. Her kadar günümüze çok fazla bilinmese bile internetten araştırılmaya başlanan isimler arasında geliyor.



Bahriye Ne Demek?



Birden fazla anlamı olan Bahriye ismi aynı zamanda farklı ifadelere sahiptir.



- Donanmaya ait olan

- Libya çölünde vahalar grubu

- Gönlü geniş, cömert

- Büyük bir vaha gibi verimli



Bu şekilde önemli ve değerli anlamları eşliğinde kız çocukları için kullanılabilecek güzel isimler içerisinde geliyor. Genelde uzun bir isim olması üzerinden tek başına kullanılması daha doğru olur. Ancak doğru isim bulunursa bir araya getirilerek başka isimler üzerinden de değerlendirilebilir.



Bahriye İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocukları için son dönemlerin ilgi çeken adlar içerisinde Bahriye geliyor. Bu sebepten anne ve babaların internetten araştırdığı isimlerden biridir. O yüzden merak edilen bilgilerden biri de Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bahriye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Hem değişik anlamları hem de okunuşu üzerinden etkili bir anlam ifade ettiği için listede yer alacak güzel isimlerden biridir.