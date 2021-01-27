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    HaberlerEğitim Haberleri Başsağlığı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Baş Sağlığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 02:02 |

    Başsağlığı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Baş Sağlığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Başsağlığı nasıl yazılır doğru yazım şekli sık sık aranılan kelimelerdendir. Özellikle yazım hatası yapmak istemeyenlerin tereddüt ettiği başsağlığı ayrı mı bitişik mi yazılır konusudur. Sizde başsağlığının doğru yazım şeklini öğrenerek hatalı yazımlarınızı düzeltebilirsiniz. Sıkça hata yapılan başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre baş sağlığı kelimesinin doğru yazılışı nedir? Hata yapmak istemeyenler için tüm detayları derledik.

    Başsağlığı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Baş Sağlığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Başsağlığı, vefat eden kişinin yakınlarının yanında bulunmak, üzüntülerini paylaşmak anlamına gelen kısa ziyaret ve gösterilen ilgi anlamını taşımaktadır.

    Başsağlığı Nasıl Yazılır?

    Günlük hayatın telaşıyla birçok kelimede yazım hatası yapılabilmektedir. Başsağlığı da sıkça yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu konuda hata yapmak istemeyenler başsağlığı nasıl yazılır hakkında araştırma içine girmektedir. Birçok kişi kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması konusunda kararsız kalmaktadır. Kelimenin doğru yazım şekli incelendiğinde başsağlığı olduğu anlaşılmaktadır.

    TDK'ya Göre Baş Sağlığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kelimelerin doğru yazım şeklini araştıranlar TDK 'ya göre doğru yazım şeklini merak etmektedir. TDK kaynaklarına bakıldığında baş sağlığı ayrı yazımı yanlıştır. TDK' ya göre başsağlığı kelimenin doğru yazım şeklidir.

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