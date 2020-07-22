Beş Hececiler Kimdir? 5 Hececiler Akımı Özellikleri Nelerdir?

Milli Edebiyat devrinde edebiyat topluluğu olarak kurulmuş olan beş hececiler, hecenin beş şairi ya da hececiler şeklinde de adlandırılmaktadır. Beş Hececiler akımıyla birlikte Divan Edebiyatının üstünlüğü mutlak bir biçimde ortadan kalkarak, Halk Edebiyatı yükselişe geçmiştir. Sade Türkçe ve hece ölçüsü ile Halk Edebiyatı geleneğinin nazım birimi ve biçimlerinde şiirler yazmışlardır.

Beş Hececiler Kimdir?

Orhan Seyfi Orhon: 1890-1972 seneleri arasında yaşamıştır. Mercan Lisesi’nden sonra Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bir süre memurluk yaptıktan sonra öğretmenlik ve gazetecilik yapmaya başladı. İstanbul ve Zonguldak milletvekilliği vazifelerinde bulundu. Milliyet, Cumhuriyet, Tasvir-i Efkar, Zafer, Ulus, Havadis ve Son Havadis gazetelerinde çalışmıştır. Diğer hecenin beş şairi gibi ilk şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Daha sonra hece vezni ile şiir yazmaya başlamıştır. Gönülden Sesler şiirini hece ölçüsüyle yazdı. Orhan Seyfi Orhon bu muvaffakiyetli çıkışından sonra şiirden uzaklaşmıştır.

Halit Fahri Ozansoy: 1891-1971 seneleri arasında yaşamıştır. Şiire aruzla başlamış fakat daha sonra hece ölçüsüne yönelmiştir. Şiirlerinde genellikle yabancıl sahnelere, melankoli ve hüzün gibi bireysel duygulara, egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, ölüm ve aşk temalarına yer vermiştir.

Enis Behiç Koryürek: 1891-1949 seneleri arasında yaşamıştır. Şiire aruzla başlamış ancak Ziya Gökalp’in etkisi ile sonradan hece ölçüsüne geçmiştir. Milli coşkularla yüklü epik (destansı) şiirleri ile tanınmıştır. “Gemiciler” vb. Türk denizciliği ile ilgili şiirleriyle tanınmıştır. Fakat son senelerde tasavvufi şiirler yazmıştır.

Yusuf Ziya Ortaç: 1895-1967 seneleri arasında yaşamıştır. Vefa Lisesi’nden mezun olmuştur ve kısa bir süre İzmit’te edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İstanbul’da çeşitli okullarda müdür yardımcılığı ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Türkçe’nin üsluplu nesir (düzyazı) erbaplarındandır. Mizah dergisi olan Akbaba’yı kurmuştur.

Faruk Nafiz Çamlıbel: 1898-1973 seneleri arasında yaşamıştır. İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bırakmıştır. Ankara, İstanbul ve Kayseri’de edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1946-1960 seneleri arasında Demokrat Parti İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir. Yahya Kemal Beyatlı ve Cenap Şahabettin’den etkilenerek ilk başta şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır fakat daha sonra hece ölçüsü kullanmıştır. Şiirin dışında roman, manzum oyun, fıkra türlerinde eserler de yazmıştır.

5 Hececiler Akımı Özellikleri nelerdir?

Milli edebiyat dalgasında etkilenerek şiire yeni bir tarz, soluk getirmişlerdir.

Şiirlerinde aruz vezni yerine hece veznini kullanmışlardır. Hece vezninin 11-14’lü vb. uzun kalıplarını kullanmayı yeğlemişlerdir.

Süsten uzak, yalın, sade bir Türkçe kullanmışlardır. Genç Kalemlerin başlatmış olduğu akımın devamını sağlamışlardır.

Şiirlerinde memleket sevgisi, Anadolu, vatanın güzellikleri ve kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir. Anadolu, memleket sevgisi, vatanın güzellikleri gibi konuları işlemişlerdir.

Dünya Savaşı ve Kurtuluş Mücadelesi zamanlarında şiir yazmalarından dolayı memleketçi edebiyat yoğundur.

Gerçekçi bir anlayışa sahip olmalarına rağmen yine de romantizme kaymışlardır.

Nesir cümlelerini şiirlerine dahil etmişlerdir.

Halk şiirinin nazım biçimlerini yeğlemişlerdir ve serbest müstezatla şiir yazmaya çalışmışlardır.