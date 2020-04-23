Birkez Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bir Kez Mi Yoksa Bir Kez Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türkçe içerisinde Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu Kelimenin doğru yazılışı ‘bir kez’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bu kelime günlük yaşam içerisinde ayrı olarak ele alınır.



Bir Kez TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından doğru yazımı ‘bir kez’ biçiminde ayrı şekilde ele alınmaktadır. Bu ifade ile beraber cümle içerisinde veya tek başına doğru şekilde kullanabilirsiniz.



Bir kez (doğru)

Birkez (yanlış)



Bir Kez Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Bir kez kelimesinin doğru yazımı üzerinden cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



‘’Bunu bir kez daha söylemeyeceğim.’’



‘’Seni son bir kez daha görebilir miyim?’’



Bir Kez Nedir?



Bir kez kelimesinin anlamı ‘bir kere ya da bir daha’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamları kapsamında herhangi bir canlı ya da cansız varlığı tekrar görmek gibi değerlendirmek mümkün