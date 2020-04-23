BİST98.1710,57EURO7,51-0,55USD6,93-0,68ALTIN387,150,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Birkez Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bir Kez Mi Yoksa Bir Kez Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 18:35 |

    Birkez Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bir Kez Mi Yoksa Bir Kez Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Gündelik yaşamda kullanırken yazım noktasında en çok karıştırılan kelimeler arasında ‘bir kez’ geliyor. Bu kelimenin doğru yazımını öğrenebilir ve cümle içerisinde amaca uygun şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki, birkez nasıl yazılır? TDK Sözlük'te bir kez mi yoksa bir kez olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Birkez Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bir Kez Mi Yoksa Bir Kez Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Türkçe içerisinde Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu Kelimenin doğru yazılışı ‘bir kez’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bu kelime günlük yaşam içerisinde ayrı olarak ele alınır.

    Bir Kez TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından doğru yazımı ‘bir kez’ biçiminde ayrı şekilde ele alınmaktadır. Bu ifade ile beraber cümle içerisinde veya tek başına doğru şekilde kullanabilirsiniz.

    Bir kez (doğru)
    Birkez (yanlış)

    Bir Kez Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Bir kez kelimesinin doğru yazımı üzerinden cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    ‘’Bunu bir kez daha söylemeyeceğim.’’

    ‘’Seni son bir kez daha görebilir miyim?’’

    Bir Kez Nedir?

    Bir kez kelimesinin anlamı ‘bir kere ya da bir daha’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamları kapsamında herhangi bir canlı ya da cansız varlığı tekrar görmek gibi değerlendirmek mümkün

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vakar Ne Demek? Tdk'ya Göre Vakarlı, Vakarsız Ve Vakarsızlık Ne Demektir?

    Vakar Ne Demek? Tdk'ya Göre Vakarlı, Vakarsız Ve Vakarsızlık Ne Demektir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Minnet Ne Demek? Tdk'ya Göre Minnet Etmemek Ve Minnet Duymak Ne Anlama Gelir?

    Minnet Ne Demek? Tdk'ya Göre Minnet Etmemek Ve Minnet Duymak Ne Anlama Gelir?

    Sıradaki Haber