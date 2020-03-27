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    HaberlerEğitim Haberleri Boğaziçi’nden internet destek bursu
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Boğaziçi’nden internet destek bursu

    Boğaziçi’nden internet destek bursu

    Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle yapılacak uzaktan eğitim süresince ihtiyacı olan öğrencilerine internet destek bursu verecek. 6 Nisan’da eğitim-öğretime başlayacak üniversitede derslerin çevrim içi verilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Üniversitenin var olan altyapısı güçlendirilerek, çevrim içi eğitim platformuna yeni uygulamalar entegre edildi.

    Hafta boyunca eğiticinin eğitimi amacıyla uzaktan derslere rektör ve rektör yardımcıları dahil olmak üzere öğrenci olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencilerine verilecek dersler için hazırlıklarını tamamladı. Üniversite, kampüslerden uzak eğitim görmek zorunda kalan, maddi nedenlerden internet edinme zorluğu olan öğrencilerine aylık 100 TL internet bursu sağlayacak.

    Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi Vakıf (BÜVAK) yönetimi bir İnternet Burs Fonu başlattı. Yaklaşık 1300 öğrencinin dönemin tamamlanmasına kadar gerekecek 2 aylık destekten faydalanabileceği burs için kriterler belirlendi. Üniversitenin burs ofisi başvuruları almaya başladı.

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