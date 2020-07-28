Bucaş Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Bucaş antlaşması Ukrayna'nın Buchach kentinde imzalanmış olan bir antlaşmadır. Antlaşmaya taraf devletler Osmanlı imparatorluğu ve Lehistan devletidir. Bucaş antlaşması tarihteki Osmanlı devletinin imzalamış olduğu barış antlaşmalarından biridir. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı devleti açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Çünkü bu antlaşma ile Osmanlı imparatorluğu son toprak kazanmıştır. Bu antlaşma sayesinde Osmanlı devleti Batı'da yani Avrupa'da geniş alanlara yayılma imkanı da bulmuştur.

Bucaş Antlaşması Kısaca Özeti

Osmanlı devleti ve Lehistan Litvanya birliği arasında uzun yıllardan beridir devam eden bir antlaşma yer alıyordu. Hotin antlaşması ile birlikte yaklaşık olarak 50 yıldır süren bir antlaşma sürdürüldü. Bu antlaşma Lehler tarafından bozulacaktı. Osmanlı himayesi altında yaşayan Lehler Ukrayna kazaklarına saldırı ve sürekli şiddet uyguluyordu. Sultan 4. Murad ise bu şiddeti durdurmak için Ukrayna kazaklarına yardım amacı ile Lehistan seferini başlattı. Osmanlı ordusu Lehistan'a girerek Ukrayna kazaklarını Lehlerden korumayı amaçlıyordu.

Lehistan seferinden sonra ardından bir de Osmanlı imparatorluğu tarafından Lehistan'a Karaminiçe seferi düzenlendi. Burada da Lehler Osmanlı imparatorluğuna karşı mukavemet gösteremiyordu. Ağır kayıplar veren Lehler Osmanlı imparatorluğuna barış teklifinde bulundular. Kırım hanı aracılığı ile Lehistan barış istediğini Osmanlı imparatorluğuna iletti. Ardından ikili yönetimler arasında günler süren bir görüşmeler gerçekleştirildi. Sonunda ise tarihi antlaşmalardan biri olarak bilinen Bucaş antlaşması Osmanlı imparatorluğu ve Lehistan Litvanya birliği arasında imzalanmış oldu. Lehistan antlaşması sayesinde de Osmanlı imparatorluğu Batı'da toprak kazandı. Bucaş antlaşması için Osmanlı imparatorluğunu temsil eden ise Köprülü Fazıl Mehmet Paşa idi.

Lehistan devleti daha sonra Bucaş antlaşmasında yer alan altın ile ilgili maddeyi kabul etmedi. Bundan sonra ise Lehistan üzerinde 4 yıl devam eden seferler devam etmiş oldu. Bu seferler sonucunda Lehistan'da bulunan bazı kaleler de Osmanlı imparatorluğu himayesi altına girdi. Daha sonra ise Lehler tekrardan bir antlaşma talebinde bulundu.

Bucaş Antlaşması Tarihi

Bucaş antlaşması 18 Ekim 1672 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Bucaş Antlaşması Maddeleri (Şartları)

- Podolya Osmanlı imparatorluğuna bırakılacaktır.

- Lehistan önceden devam ettiği gibi vergisini Osmanlı imparatorluğuna ödemeye devam edecek.

- Lehistan devleti Osmanlı imparatorluğuna her sene yirmi iki bin altın verecek.

- Lehistan'da bulunan Podolya'da ki palangalar da Osmanlı imparatorluğuna verilecektir.

- Lehistan devleti Osmanlı imparatorluğuna düşman olan hiçbir devlete yardım etmeyecektir.

- Kazak Hatmanı olan Doreşenko Ukrayna'nın sahibi olacaktır. Ayrıca burada bulunan Lehler'de belirli periyot zaman diliminde tahliye edilecektir.

Bucaş Antlaşması Önemi

Bucaş antlaşması Osmanlı devletinin Batı'da kazandığı son toprak antlaşmasıdır. Ayrıca Bucaş antlaşması ile birlikte Osmanlı imparatorluğu fetih hareketlerine daha da fazla ağırlık verdi. Batı'da ki en geniş sınırları bu antlaşma ile elde eden Osmanlı imparatorluğu Bucaş antlaşması sayesinde Lehistan tekrardan vergiye bağlandı.

Bucaş Antlaşması Özellikleri

- Antlaşma metni Osmanlıca ve Lehçe'den oluşuyordu.

- Osmanlı devletine toprak kazandıran bir antlaşmadır.

- Lehler bu antlaşma ile birlikte uygulamış olduğu baskıcı politikayı sonlandırmış oldu.