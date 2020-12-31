Bulut İsminin Anlamı Nedir? Bulut Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bulut kökeni Türkçe olan ve hem kelime hem de isim olarak değerlendirilen bir sözcüktür. Aynı zamanda bu ismin en güzel özelliklerinden biri unisex olmasıdır. Yani hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılabilecek güzel bir isimdir. Daha parlak ve umut verici bir etki sağlayan bu ismi, minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.



Bulut Ne Demek?



Su buharının yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkan, gökyüzünde değişik yüksekliklerde bulunan hava kütlesine Bulut denir. Bembeyaz görüntüsüyle mavi gökyüzünde oldukça çok hoş bir etki sağlayan Bulut, aynı zamanda isim olarak da hoş ve pozitif bir etki oluşturuyor. Bu doğrultuda hem kız hem de erkek çocuğunuz olduğu zaman, ona isim olarak Bulut adını koyabilirsiniz.



Bulut İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Türkçe olması ile beraber Bulut ismi Kur'an'da yer almaz. Oldukça hoş ve naif bir etki sağlayan ve anlamı ile de sevilen Bulut adını, tek başına veya başka isimler üzerinden de değerlendirebilirsiniz. Özellikle Bulut isminin anlamı doğrultusunda sıcak bakılan ve kız ya da erkek çocukları için sevilen isimlerden biridir.