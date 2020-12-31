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    HaberlerEğitim Haberleri C Ve Ç İle Eşya İsimleri: C, Ç Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
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    31.12.2020 - 07:22 |

    C Ve Ç İle Eşya İsimleri: C, Ç Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    C harfi ile başlayan eşyaların başında ''Cam'' geliyor. Kum ve sodadan üretilen cam aynı zamanda bir hammaddedir. Şişe ve kavanoz gibi birçok farklı ürün camdan üretilir. C ve Ç harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde listeledik.

    C Ve Ç İle Eşya İsimleri: C, Ç Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Çerçeve ve Çekecek gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız birçok eşya ''Ç'' harfi ile başlayan eşyaların arasında yer almaktadır.

    C Harfi ile Başlayan Eşyalardır Nelerdir?

    Cam dışında c ile eşya isimleri şu şekilde sıralanabilir:

    Ceket:

    Hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih edilen bir giyim eşyasıdır.

    Cetvel:

    Mimar, mühendis ve marangozlar tarafından sıklıkla kullanılır. Plastik, tahta, çelik ve kızaklı cetvel çeşitleri mevcuttur.

    Cep Telefonu:

    Hayatımıza 2000'li yıllardan sonra giren cep telefonu, günümüze en çok kullanılan elektronik eşyaların başında geliyor.

    Cımbız:

    Kadınların kaşlarını almak için kullandığı cımbızın birçok farklı çeşidi vardır. Bunlar dokuma ve tekstil sektöründe kullanılır.

    C ile başlayan diğer eşyalar: Cezve, Cıvata ve Cüzdan.

    Ç Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Çim biçme makinesi:

    Özellikle bahçeli bir evde oturanların sık sık kullandığı bir eşyadır.

    Çanak Anten:

    Bir tür uydu alıcısı olan çanak antenin özellikle 1990 - 2000 yılları arasında kullanım oranı oldukça yüksektir. Parabol ve ofset gibi birçok çeşidi bulunur.

    Ç harfi ile başlayan diğer eşya isimleri:

    Çömlek, Çorap, Çorap Lastiği, Çamaşır askısı. Çanta, Çekmece, Çaydanlık, Çuval ve Çöp Sepeti.

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