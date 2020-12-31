C Ve Ç İle Eşya İsimleri: C, Ç Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
C harfi ile başlayan eşyaların başında ''Cam'' geliyor. Kum ve sodadan üretilen cam aynı zamanda bir hammaddedir. Şişe ve kavanoz gibi birçok farklı ürün camdan üretilir. C ve Ç harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde listeledik.
Çerçeve ve Çekecek gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız birçok eşya ''Ç'' harfi ile başlayan eşyaların arasında yer almaktadır.
C Harfi ile Başlayan Eşyalardır Nelerdir?
Cam dışında c ile eşya isimleri şu şekilde sıralanabilir:
Ceket:
Hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih edilen bir giyim eşyasıdır.
Cetvel:
Mimar, mühendis ve marangozlar tarafından sıklıkla kullanılır. Plastik, tahta, çelik ve kızaklı cetvel çeşitleri mevcuttur.
Cep Telefonu:
Hayatımıza 2000'li yıllardan sonra giren cep telefonu, günümüze en çok kullanılan elektronik eşyaların başında geliyor.
Cımbız:
Kadınların kaşlarını almak için kullandığı cımbızın birçok farklı çeşidi vardır. Bunlar dokuma ve tekstil sektöründe kullanılır.
C ile başlayan diğer eşyalar: Cezve, Cıvata ve Cüzdan.
Ç Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Çim biçme makinesi:
Özellikle bahçeli bir evde oturanların sık sık kullandığı bir eşyadır.
Çanak Anten:
Bir tür uydu alıcısı olan çanak antenin özellikle 1990 - 2000 yılları arasında kullanım oranı oldukça yüksektir. Parabol ve ofset gibi birçok çeşidi bulunur.
Ç harfi ile başlayan diğer eşya isimleri:
Çömlek, Çorap, Çorap Lastiği, Çamaşır askısı. Çanta, Çekmece, Çaydanlık, Çuval ve Çöp Sepeti.