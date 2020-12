C Ve Ç İle Eşya İsimleri: C, Ç Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Çerçeve ve Çekecek gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız birçok eşya ''Ç'' harfi ile başlayan eşyaların arasında yer almaktadır.



C Harfi ile Başlayan Eşyalardır Nelerdir?



Cam dışında c ile eşya isimleri şu şekilde sıralanabilir:



Ceket:



Hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih edilen bir giyim eşyasıdır.



Cetvel:



Mimar, mühendis ve marangozlar tarafından sıklıkla kullanılır. Plastik, tahta, çelik ve kızaklı cetvel çeşitleri mevcuttur.



Cep Telefonu:



Hayatımıza 2000'li yıllardan sonra giren cep telefonu, günümüze en çok kullanılan elektronik eşyaların başında geliyor.



Cımbız:



Kadınların kaşlarını almak için kullandığı cımbızın birçok farklı çeşidi vardır. Bunlar dokuma ve tekstil sektöründe kullanılır.



C ile başlayan diğer eşyalar: Cezve, Cıvata ve Cüzdan.



Ç Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Çim biçme makinesi:



Özellikle bahçeli bir evde oturanların sık sık kullandığı bir eşyadır.



Çanak Anten:



Bir tür uydu alıcısı olan çanak antenin özellikle 1990 - 2000 yılları arasında kullanım oranı oldukça yüksektir. Parabol ve ofset gibi birçok çeşidi bulunur.



Ç harfi ile başlayan diğer eşya isimleri:



Çömlek, Çorap, Çorap Lastiği, Çamaşır askısı. Çanta, Çekmece, Çaydanlık, Çuval ve Çöp Sepeti.