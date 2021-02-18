Cari Hesap Nedir? Muhasebede Cari Hesap Nasıl Yapılır?

Cari hesap kavramı, işletmeler için en önemli konulardan bir tanesidir. İşletmelerde cari hesabın iyi bir şekilde takip edilebilmesi için ticari faaliyetler ve takibin iyi bir şekilde yapılması gerekir. Fakat tüm bunların iyi bir şekilde yapılması için kavramların öğrenilmesi gerekmektedir.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap kavramı, işletmelerde tedarikçi ile müşterilerin arasındaki bütün işlemlerin toplandığı hesap olarak açıklanabilir. Ticaret Kanunu tanımı ise, iki kişinin mal, para, hizmet ve diğer konulardan dolayı birbirlerinden alacaklarını istemekten vazgeçerek hesap kesim tarihinde ödenmesi için kaydedilen hesap şeklinde açıklanır.

Birbirleri ile sürekli ticari ilişki içerisinde olan işletmeler her seferinde ücret ödemektense cari hesapla bu işlemleri takibe almaktadır.

Alacak ve borç ilişkisi içerisinde olan iki işletme birbirleriyle cari hesap oluşturmayı tercih etmektedirler. İki işletme de birbirleri ile ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ile mal alım ya da satımı yaparak her defasında ödeme yapmadan cari hesap ile takip etmeyi tercih ederler.

Muhasebede Cari Hesap Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi ile alacakların takibi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ödemelerde bir aksama olması durumunda bunların tespiti de kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunun yanında firma alacaklarına göre kendi planlarını da ayarlayabilmektedir.

Tüm bu işlemler cari hesap takibinin oldukça önemli olduğunun göstergesidir. İşletmelerin cari hesap takipleri farklı şekillerde olabilmektedir.

l En eski yöntem cari hesap defteridir. Defterde 3 ana bölüm vardır. Biri alacaklılar, biri borçlar ve bir diğeri de vergi borcu gibi borç ya da alacakların tutulduğu bir defterdir.

l Excel üzerinden yapılan takipler de bir diğer cari hesap takip yöntemidir.

l Bir diğeri de çeşitli cari hesap programları ile cari hesap takiplerinin yapılmasıdır.