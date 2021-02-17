Cedi İsminin Anlamı Nedir? Cedi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Amerika'da basketbol hayatını sürdüren ve Türkiye'nin gururu olan Cedi Osman'ın ismi olarak Cedi, son sevilen bir isim haline geldi. Bu sebepten dolayı birçok aile anlamını öğrenmeye çalışıyor. Kökeni Farsça ve Arapçaya uzanan bu güzel isim, farklı anlamları ile dikkatleri üzerine toplamış görünüyor.



Cedi Ne Demek?



Cedi, ‘Erkek oğlak, keçi yavrusu’ anlamlarına gelmektedir. Yani hem erkek oğlak olarak hem de keçi yavrusu şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle dikkat çekici ve hoş okunuşu ile beraber sevilen bir isim olarak değerlendirilmektedir. Erkek çocukları için kullanılan bu isim Türkçede her geçen gün biraz daha kullanılmaya başlandı.



Cedi İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri olarak Cedi isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak Cedi Osman'ın ismi olması ile meşhur olan ad, son yıllarda birçok aile tarafından tercih ediliyor. Anlamının yanı sıra özellikle okunuş ve telaffuz karşısında özgün bir yapısı olduğunu dile getirmek mümkün. Bu yönüyle isim listesine alabileceğiniz adlar içerisinde geliyor.