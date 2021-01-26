Çepeçevre Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çepe Çevre Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde bazı pekiştirmeler ayrı, bazıları ise bitişik yazılır. Sıfat görevinde kullanılan bitişik sözcüğünün bitişik yazılması gerekir.



TDK'ya Göre Çepe Çevre Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çepeçevre



Çepçevre - Yanlış



Türkçe dilbilgisi kurallarına göre iki sessiz harf yan yana gelemediği için bu kelime ''e'' harfi ile birlikte yazılır. Bu kural tüm kelimeler için geçerlidir. ''Yapyalnız'' sözcüğünün ''yapayalnız'' şeklinde yazılması gibi.



Örnek Cümleler:



1- Adadaki yerliler etrafımızı çepeçevre kuşattı. - Doğru.

2- Kendimi çepçevre kuşatılmış gibi hissediyorum. - Yanlış



3- Birden onlarca kişi çepeçevremizi sardı. - Yanlış



Çepeçevre sadece sıfat ve zarf görevinde kullanılabilir. Bu nedenle çekim ya da yapım eki alamaz. Cümlenin doğru yazılışı şekilde yazılabilir:



Birden onlarca kişi etrafımızı çepeçevre sardı.