Çepeçevre Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çepe Çevre Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Çepeçevre günlük hayatta en sık kullandığımız pekiştirmeli sözcüklerden biridir. Civar, etraf, muhit kelimeleri çevre ile eş anlamlıdır. Çepeçevre ise alanın tamamı, her taraf manasında kullanılır. TDK'ya göre çepeçevre nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Dilimizde bazı pekiştirmeler ayrı, bazıları ise bitişik yazılır. Sıfat görevinde kullanılan bitişik sözcüğünün bitişik yazılması gerekir.
TDK'ya Göre Çepe Çevre Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çepeçevre
Çepçevre - Yanlış
Türkçe dilbilgisi kurallarına göre iki sessiz harf yan yana gelemediği için bu kelime ''e'' harfi ile birlikte yazılır. Bu kural tüm kelimeler için geçerlidir. ''Yapyalnız'' sözcüğünün ''yapayalnız'' şeklinde yazılması gibi.
Örnek Cümleler:
1- Adadaki yerliler etrafımızı çepeçevre kuşattı. - Doğru.
2- Kendimi çepçevre kuşatılmış gibi hissediyorum. - Yanlış
3- Birden onlarca kişi çepeçevremizi sardı. - Yanlış
Çepeçevre sadece sıfat ve zarf görevinde kullanılabilir. Bu nedenle çekim ya da yapım eki alamaz. Cümlenin doğru yazılışı şekilde yazılabilir:
Birden onlarca kişi etrafımızı çepeçevre sardı.