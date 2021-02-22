Ceriham Ne Demek? Kısaca Ceriha Kelimesinin Anlamı Nedir?



Ceriham kelimesinin günlük hayatta pek çok şekilde kullanılmamasının sebebi kökenidir. Köken olarak Türkçe değil Arapça bir kelimedir. Bu nedenle normal kesim tarafından pek de tercih edilmez. Tabi ki de bu durum onun anlamını etkilemez ya da düşürmez.



Ceriham Ne Demek?



Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlı zamanında da çok sık kullanıldı. Kelime anlamı bakımından ise yaradır. Yara kelimesinin kullanılması ile ceriham ile kullanılması aynı şeydir. Ceriham eki ile birlikte yaram anlamına gelir.



Kısaca Ceriha Kelimesinin Anlamı Nedir?



Yara anlamındaki Arapça sözcüktür. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı dizelerinde geçmektedir. Bu nedenle anlamı bakımdan herkes tarafından bilinmesinde fayda vardır. Tabi ki de günlük hayatta pek sık kullanılması mümkün değildir.