Çin Burcu Hesaplama Nasıl Yapılır? Doğum Tarihine Göre Çin Burcu Nasıl Hesaplanır?
Beş bin yıllık bir geçmişi olan Çin astrolojisinde, Çin burcu hesaplaması kişinin doğum yılına göre hesaplanır. Latin astrolojisinde olduğu gibi Çin astrolojisinde de burçlar 12 hayvan ile temsil edilmektedir. Peki, Çin astrolojisinde bulunan 12 burç nedir ve Çin burcu nasıl hesaplanır detaylarıyla derledik.
Doğum yılı kullanılarak hesaplanan Çin astrolojisinde burçlar; kaplan, öküz, fare, ejderha, tavşan, yılan, at, keçi, horoz, maymun, domuz ve köpek olmak üzere 12 hayvan ile temsil edilir.
Çin Burcu Nedir?
Geleneksel oluşturulmuş bir takvim ve burç sistemi olan Çin astrolojisinin güneş ve ay dışında yıldızlarla pek ilgisi yoktur ve yalnızca bir hayvanlar çemberidir. Bu astroloji olay ve kişilik analizleri yapmak için kozmosa, felsefeye, takvime ve doğanın ritmine başvurur.
Çin Burcu Hesaplama
Latin Astrolojisindeki gibi aylık olmayan Çin Astrolojisinde burçlar yıllık hesaplanır. Her burca karşılık bir hayvan ismi gelmektedir. Çin burcu hesaplama şu şekildedir:
Fare Yılında Doğanlar: 2044, 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1924, 1912
Öküz Yılında Doğanlar: 2045, 2033, 2021, 2009, 1997, 1973, 1961, 1949, 1937,1925, 1913
Kaplan Yılında Doğanlar: 2046, 2034, 2022, 2010, 1998, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914
Tavşan Yılında Doğanlar: 2047, 2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927,1915
Ejderha Yılında Doğanlar: 2048, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916
Yılan Yılında Doğanlar: 2049, 2037, 2025, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917
At Yılında Doğanlar: 2050, 2038, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918
Keçi Yılında Doğanlar: 2051, 2039, 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919
Maymun Yılında Doğanlar: 2052, 2040, 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932
Horoz Yılında Doğanlar: 2053, 2041, 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921
Köpek Yılında Doğanlar: 2054, 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1958, 1946, 1934, 1922