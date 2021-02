Çin Burcu Hesaplama Nasıl Yapılır? Doğum Tarihine Göre Çin Burcu Nasıl Hesaplanır?

Doğum yılı kullanılarak hesaplanan Çin astrolojisinde burçlar; kaplan, öküz, fare, ejderha, tavşan, yılan, at, keçi, horoz, maymun, domuz ve köpek olmak üzere 12 hayvan ile temsil edilir.



Çin Burcu Nedir?



Geleneksel oluşturulmuş bir takvim ve burç sistemi olan Çin astrolojisinin güneş ve ay dışında yıldızlarla pek ilgisi yoktur ve yalnızca bir hayvanlar çemberidir. Bu astroloji olay ve kişilik analizleri yapmak için kozmosa, felsefeye, takvime ve doğanın ritmine başvurur.



Çin Burcu Hesaplama



Latin Astrolojisindeki gibi aylık olmayan Çin Astrolojisinde burçlar yıllık hesaplanır. Her burca karşılık bir hayvan ismi gelmektedir. Çin burcu hesaplama şu şekildedir:



Fare Yılında Doğanlar: 2044, 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1924, 1912



Öküz Yılında Doğanlar: 2045, 2033, 2021, 2009, 1997, 1973, 1961, 1949, 1937,1925, 1913



Kaplan Yılında Doğanlar: 2046, 2034, 2022, 2010, 1998, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914



Tavşan Yılında Doğanlar: 2047, 2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927,1915



Ejderha Yılında Doğanlar: 2048, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916



Yılan Yılında Doğanlar: 2049, 2037, 2025, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917



At Yılında Doğanlar: 2050, 2038, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918



Keçi Yılında Doğanlar: 2051, 2039, 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919



Maymun Yılında Doğanlar: 2052, 2040, 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932



Horoz Yılında Doğanlar: 2053, 2041, 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921



Köpek Yılında Doğanlar: 2054, 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1958, 1946, 1934, 1922