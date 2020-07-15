Çöl İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Çöl İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Çöl iklimi yoğun olarak görülen iklim türlerinden biridir.



Çöl İklimi Nedir?



Çöl iklimi kurak iklim olarak da bilinmektedir. Bitki örtüsü çatıl ve oldukça kurak otlardan oluşan iklime çöl iklimi denilmektedir. Çöl iklimi oldukça nadir yağış alan ve aynı zamanda kutup iklimi de olarak adlandırılan iklime denilmektedir. Çöl iklimi bazen hiç yağış almazken bazen de çok nadir olarak yağış alabilir. Çöl iklimi toprakları verimli olmayan iklimdir. Dolayısıyla bu iklimde herhangi bir sebze, bitki, meyve yetişmez. Su oldukça nadir görülür. Çöl iklimi sıcak çöl iklimi ve soğuk su iklimi olarak ikiye ayrılır.



Çöl İklimi Nerelerde Görülür?



Çöl ikliminin görüldüğü belli başlı yerler vardır. Özellikle bu yerler denizden oldukça uzak yerler olarak bilinir. Çöl ikliminin görüldüğü yerler şu şekildedir;

- Kuzey Amerika Nevada bölgesi

- Güney Amerika Atacama bölgesi

- Güney Afrika'da Namibya ve Kalahari bölgesi

- Kuzey Afrika'da Sahra bölgesi

- Orta Asya'da Taklaman çölü ve çevresi

- Orta Asya'da Gobi çölü ve çevresi

- Avustralya kıtası Viktorya bölgesi



Çöl İkliminin Özellikleri Nelerdir?



- Oldukça nadir yağış alan bir iklimdir. Bazı yıllar hiç yağış almaz. Bazı yıllar ise nadiren yağış alır.

- Çöl ikliminin de yağış olmadığından dolayı nem oldukça azdır. Bu yüzden günlük sıcaklık farkları da oldukça fazladır.

- Çöl ikliminde yıllık yağış miktarı 200m'den azdır.

- Çöl ikliminde bitki örtüsü küçük çalılardan, kurakçıl otlardan oluşur.

- Etrafı yüksek dağlarla çevrilidir.

- Çöl ikliminde yaz mevsiminde oldukça kurak kış mevsiminde ise oldukça soğuk geçmektedir.

- Bitki örtüsü oldukça seyrektir.

- Çöl ikliminde suya çok nadir rastlanır. Bölgede suyun olduğu yerlerde ise küçük otçul bitkiler yetişmektedir.

- Nadiren gerçekleşen yağışlar konveksiyonel yağış şeklinde iklime düşer.

- Vahalar dışında çöl iklimi yerleşime de elverişli iklim değildir.

- Gece ve gündüzün sıcaklık farkları oldukça yüksektir.

- Fiziksel aşınma ve büyük kum oluşumları çöl ikliminde sıklıkla rastlanır.

- Yağışlar sağanak yağış şeklinde düşer.