Denden İşareti (“) Nedir, Görevleri Nelerdir? Çift Tırnak İşaretinin Kullanım Alanları Ve Cümle İçerisinde Örnekler

Denden işareti kullanılan dil bilgisi kurallarından biridir. Özellikle yazışmalarda denden işareti sıklıkla kullanılır.

Denden İşareti (") Nedir?

Denden işareti Türkçede ki noktalama işaretlerinden biridir. Bir metinde ya da makale de aynı maddelerin alt alta sıralamasında (") yani denden işareti kullanılmasına denden işareti denir. Denden işareti mail gönderirken, ya da makale yazarken veya günlük hayatta internetten sohbet ederken kullanılan bir işarettir. Bir çizelgede alt alta gelen sayıların ya da metinlerin alt alta yazılış şeklinde ki kullanılan ifadeye denden işareti denilmektedir. Denden işareti çift tırnak şeklinde kullanılır.

Denden işareti için Türk Dil Kurumu'nda da bilgi yer almaktadır. Türk Dil Kurumu denden işaretinin tanımlanmasında bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında kullanılan söz öbeklerine aynı anlama gelen kelimelerin alt alta yazılması için kullanılan ifadeye denden işareti denilmektedir ifadesini kullanılmıştır.

Denden işaretinin kullanım tarihine baktığımızda ise ilk olarak M.Ö 3. yüzyılda Yunan uygarlığında kullanılmıştır. Yunan uygarlığının kütüphanesinde denden işaretine dair pek çok örnek bulunmaktaydı. Denden işaretini tarihte ilk kez kullanan ise Aristofenes'dir.

Tarihte yazılı kitabelerde ve yazılarda aynı anlama gelen aynı kelimeler pek çok kez birlikte kullanılmaktaydı. Dolayısıyla bunun önüne geçilebilmek amacı ile denden işareti türetildi. Denden işareti aynı anlama gelen kelimelerin yerine ilk kez kullanılmış oldu.

Denden İşareti Görevleri Nelerdir?

Denden işareti alt alta gelen sayıları ifade etmek amacı ile kullanılan bir işarettir. Aynı zamanda aynı kelimeleri alt alta yazarken de yine denden işaretinden yararlanırız. Denden işareti Türkçede en sık kullanılan işaretlerden biridir. Özellikle metinlerde alt alta denden işareti kullanıldığında aynı kelime anlamı taşıdığını anlayabiliyoruz. Denden işareti böylelikle aynı kelimenin birden fazla yazılmasını engelleyen bir işarettir. Özellikle hızlı yazı yazarken de zaman kazandırır. Denden işareti metnin eksiksiz yazıldığı satırda aynı anlama denk gelen kelimelerin alt alta gelmesi ile kullanılır.

Çift Tırnak İşaretinin Kullanım Alanları ve Cümle İçerisinde Örnekler

Türkçede çift tırnak yani denden işaretinin kullanım alanları bulunmaktadır. Cümle içerisinde kullanılan denden işareti fazla kelimenin yazılmasını engeller. Zaman kazandırır ve gereksiz sözcük yazımının önüne geçmiş olur. Denden işareti Türkçede kullanılan bir noktalama işaretidir. Bundan dolayı bu noktalama işaretini anlamak için örnekler bulunmaktadır. Cümle içerisindeki örnekleri ile denden işaretinin kullanım şeklini daha iyi anlayabiliriz.

Matematikte dört işlem bulunur. Bunlar;

1) Toplama İşlemi

2) Çıkarma "

3) Çarpma "

4) Bölme "

Türkçede fiilin dört tane türü vardır. Bunlar;

1) Etken Fiil

2) Edilgen "

3) Dönüşlü "

4) İşteş "

Açıklanan genelge ile birlikte başvurusu kabul edilecek doğum tarihliler şunlar;

1) 1990 doğumlular

2) 1995 "

3) 1992 "

4) 2000 "

Saat türleri şunlardır;

1) Masa saati

2) Kol "

3) Guguklu "

4) Köstekli "

5) Kum "

6) Duvar "

7) Su "

8) Atom "

9) Güneş "

Tarihte pek çok büyük imparatorluklar bulunmaktadır. Bu imparatorluklar şu şekildedir;

1) Büyük Britanya İmparatorluğu

2) Doğu Roma "

3) Osmanlı "

4) Abbasi "

5) Çin "

6) Moğol "

7) Rus "

8) İspanyol "

9) Portekiz "

10) Timur "

11) Brezilya "

Maddenin 4 hali bulunur. Bunlar;

1) Gaz Hali

2) Katı "

3) Sıvı "

4) Plazma "