Denizaltı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Deniz Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Birleşik kelimeler iki farklı kelimenin bir araya gelip birleşmesi ile oluşmuş olan isimlerdir. Denizaltı kelimesi de birleşik kelimelerden birisini oluşturmaktadır.



Denizaltı Nasıl Yazılır?



Türkçe de kelimelerin yazılışları farklılık arz etmektedir. Bunun yanı sıra kelimeler de farklı gruba ayrılmıştır. Denizaltı kelimesi birleşik sözcük grubuna giren kelimelerden birisini oluşturmaktadır. Bu kelimenin doğru şekilde yazımı birlikte bütün olarak yazılmasıdır.



TDK'ya Göre Deniz Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre denizaltı kelimesinin doğru yazılışı birlikte yazılmasıdır. Birlikte yazılma deniz ve altı kelimelerinin birleştirilmesi şeklinde olmaktadır. Doğru yazımına örnek "Denizaltıyı çok severim. Yanlış yazıma örnek "Deniz altıyı çok severim." şeklinde yazılış biçimi örnek verilir.