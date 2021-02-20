Dilanur İsminin Anlamı Nedir? Dilanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Farsça kökenli bir isim olan Dilanur ismi, birden farklı anlamlara geliyor. Dilanur ismi gönüllere nur saçan kişi anlamına geliyor. Öte yandan Dilanur ismi ey gönül ve içten seven anlamına da gelmektedir.



Dilanur Ne Demek?



Farsçadan dilimize girmiş olan Dilanur ismi, ülkemizde yalnızca kız çocukları için kullanılmakta ve ismin rengi pembe olarak geçmektedir. Dilanur ismi kelime olarak kulağa hoş gelse de anlamı tam olarak çoğu kişi tarafından pek bilinmemektedir. Dilanur ismi gönülden seven ve gönüllere nur saçan demektir. Dilanur ismine sahip olan kişiler merhametli ve sevgi dolu kişiler olarak biliniyor. Ülkemizde Dilanur ismine sahip ortalama 250 binden fazla kişi bulunmaktadır.



Dilanur İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kız bebeğine Dilanur ismini vermeyi düşünen anne ve babaların ismin anlamından sonra merak ettikleri bir konu da ismin kuranda yer alıp almadığı konusudur. Kuranı kerimin hiçbir bölümünde Dilanur ismi yer almıyor. Ancak ismin anlamı dolayısı ve caiz olması sebebi ile çocuğunuza bu ismi koymanız için İslami açıdan herhangi bir olumsuz durum yer almamaktadır.