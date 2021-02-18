Dt Ne Demek? Dt Neyin Kısaltmasıdır?

DT, Diş tabibi kısaltması olarak kullanılıyor.

Dt Ne Demek?

Tıp alanında okuyan ve mezun olan kişiler aldığı belgelerle doktor olurlar. Tıp sektöründe kullanılan birçok kısaltma bulunuyor. Dt, bu kısaltmalardan bir tanesidir. Herkes tarafından merak edilen DT, dış hekimi olarak biliniyor. Dt, tıp sektöründe dış tabinin kısaltması olarak kullanılıyor. Yüksek lisans yapan diş tabibi olan kişiler, DR unvanını alır. DR, doktor kelimesinin kısaltmasıdır.

Dt Neyin Kısaltmasıdır?

Dt, diş hekimi olarak kullanılan bir kısaltmadır. Dış tabibi olan kişilerin isminin önüne gelene Dt olarak söylenir. Dt kelimesi her ne kadar kullanılmasa da, bilgi amaçlı ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. Okulunu bitiren kişiler ilk olarak diş tabibi olarak hayata atılıyorlar. Yüksek lisans yapmaları durumunda doktoraya ulaşıyor ve Dt unvanı yerine Dr unvanını kullanıyor.