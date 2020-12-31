Duygu İsminin Anlamı Nedir? Duygu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçe kökenli isimlerden birisi olan duygu ismi ülkemizde sıklıkla tercih edilen isimlerden birisi olmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi kullanan kadın sayısı 83 binin üzerinde olurken, son bir yılda ki artış 279 olmaktadır.



Duygu İsminin Anlamı Nedir?



Duygu isminin en çok bilinen anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı olmaktadır. Bu anlam ise insanların iç dünyasında nesnelerin, olayların veya kişilerin uyandırdıkları izlenim olmaktadır. Duygu isminin diğer anlamlarının başında ise inci tanesi gelmektedir.



İsmin diğer anlamlarına baktığımızda ise karşımıza; insanların istedikleri ya da hoşlarına giden bir şeyin olması ile hissettikleri hisler, duyulan, işitilen veya hissedilen şey olmaktadır. İsmin sözlükte ya da kullanımda geçen anlamları içerisinde önsezi, olayları nesneleri ya da kişileri estetik yönden değerlendirebilme veya duyu organları ile algılanan his olmaktadır.



Duygu ismi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Bir birinden güzel anlamlara sahip olan duygu ismi, Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan yüklendiği anlamlar sayesinde de caiz olmayan isimlerin arasında da yer almamaktadır. Bu durumda kız bebeklerine verilebilecek isimlerden birisi olmasını sağlamaktadır.