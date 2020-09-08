E Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Türkiye'de E harfi ile başlayan toplam 5 şehir bulunmaktadır. Dünyada ise baş harfi E harfi olan toplam 8 ülke yer alıyor.



E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Edirne: Marmara bölgesinin en batısında yer alır. Tarihi güzellikleriyle ünlü Edirne'nin sınır komşuları Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'dir.



2- Eskişehir: İç Anadolu Bölgesinde yer alır. 1993 yılında büyük şehir olmuştur.



3- Erzurum: Türkiye'nin en kalabalık dokuzun şehridir. Nüfusu 750 binden fazla olan şehirde tarih ve kış turizmi fazlasıyla gelişmiştir.



4- Erzincan: Erzurum ile sınır komşusu olan Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor. Diğer komşuları Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Sivas ve Tunceli'dir.



5- Elazığ: 8.445 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.



E Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Estonya: Avrupa kıtasının kuzeyinde yer alan Baltık ülkesidir. Başkenti Tallin olan ülkenin nüfusu yaklaşık 1 milyon 400 bindir.



2- Ermenistan: Türkiye'nin kuzeydoğuda yer alan komşularından biridir. Ülkenin başkenti Erivan'dır.



3- El Salvador: Orta Amerika'da yer alan El Salvador'un başkenti San Salvador'dur.



4- Endonezya: Hem Okyanusya hem de Asya kıtasında toprakları bulunan Endonezya'nın başkenti Cakarta'dır.



5- Etiyopya: Resmi adı Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Addis Ababa'dır.



6- Ekvador: Amerika kıtasının güney kesiminde yer alır. Latin Amerika ülkelerinden biri olan Ekvador’un başkenti Kito'dur.



7- Eritre: Afrika'nın kuzeyinde bulunan Eritre'nin başkenti Asmara'dır.



8- Ekvator Ginesi: Atlantik Okyanusuna kıyısı bulunan Ekvator Ginesi, bir Afrika ülkesidir. Başkenti Malabo'dur.



E Harfi ile Başlayan Şehirler



East Hampton ve East Hatford- ABD

Efogi - Papua Yeni Gine

Ekati - Kanada

El Bagre - Kolombiya

El Bolson ve El Dorado - Arjantin

El Hierro Island - İspanya

El Real - Panama

Eldoret - Kenya

Elista - Rusya

En Nahud - Sudan