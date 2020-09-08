E Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünya üzerinde E harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye'de de baş harfi E olan birçok şehir yer almaktadır. E harfi ile başlayan ülkeler ve başkentleri neler, E harfiyle başlayan iller hangileri? Sizler için derledik.
Türkiye'de E harfi ile başlayan toplam 5 şehir bulunmaktadır. Dünyada ise baş harfi E harfi olan toplam 8 ülke yer alıyor.
E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- Edirne: Marmara bölgesinin en batısında yer alır. Tarihi güzellikleriyle ünlü Edirne'nin sınır komşuları Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'dir.
2- Eskişehir: İç Anadolu Bölgesinde yer alır. 1993 yılında büyük şehir olmuştur.
3- Erzurum: Türkiye'nin en kalabalık dokuzun şehridir. Nüfusu 750 binden fazla olan şehirde tarih ve kış turizmi fazlasıyla gelişmiştir.
4- Erzincan: Erzurum ile sınır komşusu olan Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor. Diğer komşuları Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Sivas ve Tunceli'dir.
5- Elazığ: 8.445 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.
E Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- Estonya: Avrupa kıtasının kuzeyinde yer alan Baltık ülkesidir. Başkenti Tallin olan ülkenin nüfusu yaklaşık 1 milyon 400 bindir.
2- Ermenistan: Türkiye'nin kuzeydoğuda yer alan komşularından biridir. Ülkenin başkenti Erivan'dır.
3- El Salvador: Orta Amerika'da yer alan El Salvador'un başkenti San Salvador'dur.
4- Endonezya: Hem Okyanusya hem de Asya kıtasında toprakları bulunan Endonezya'nın başkenti Cakarta'dır.
5- Etiyopya: Resmi adı Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Addis Ababa'dır.
6- Ekvador: Amerika kıtasının güney kesiminde yer alır. Latin Amerika ülkelerinden biri olan Ekvador’un başkenti Kito'dur.
7- Eritre: Afrika'nın kuzeyinde bulunan Eritre'nin başkenti Asmara'dır.
8- Ekvator Ginesi: Atlantik Okyanusuna kıyısı bulunan Ekvator Ginesi, bir Afrika ülkesidir. Başkenti Malabo'dur.
E Harfi ile Başlayan Şehirler
East Hampton ve East Hatford- ABD
Efogi - Papua Yeni Gine
Ekati - Kanada
El Bagre - Kolombiya
El Bolson ve El Dorado - Arjantin
El Hierro Island - İspanya
El Real - Panama
Eldoret - Kenya
Elista - Rusya
En Nahud - Sudan