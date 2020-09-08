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    08.09.2020 - 01:18 |

    E Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya üzerinde E harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye'de de baş harfi E olan birçok şehir yer almaktadır. E harfi ile başlayan ülkeler ve başkentleri neler, E harfiyle başlayan iller hangileri? Sizler için derledik.

    E Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Türkiye'de E harfi ile başlayan toplam 5 şehir bulunmaktadır. Dünyada ise baş harfi E harfi olan toplam 8 ülke yer alıyor.

    E Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- Edirne: Marmara bölgesinin en batısında yer alır. Tarihi güzellikleriyle ünlü Edirne'nin sınır komşuları Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'dir.

    2- Eskişehir: İç Anadolu Bölgesinde yer alır. 1993 yılında büyük şehir olmuştur.

    3- Erzurum: Türkiye'nin en kalabalık dokuzun şehridir. Nüfusu 750 binden fazla olan şehirde tarih ve kış turizmi fazlasıyla gelişmiştir.

    4- Erzincan: Erzurum ile sınır komşusu olan Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor. Diğer komşuları Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Sivas ve Tunceli'dir.

    5- Elazığ: 8.445 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.

    E Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- Estonya: Avrupa kıtasının kuzeyinde yer alan Baltık ülkesidir. Başkenti Tallin olan ülkenin nüfusu yaklaşık 1 milyon 400 bindir.

    2- Ermenistan: Türkiye'nin kuzeydoğuda yer alan komşularından biridir. Ülkenin başkenti Erivan'dır.

    3- El Salvador: Orta Amerika'da yer alan El Salvador'un başkenti San Salvador'dur.

    4- Endonezya: Hem Okyanusya hem de Asya kıtasında toprakları bulunan Endonezya'nın başkenti Cakarta'dır.

    5- Etiyopya: Resmi adı Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Addis Ababa'dır.

    6- Ekvador: Amerika kıtasının güney kesiminde yer alır. Latin Amerika ülkelerinden biri olan Ekvador’un başkenti Kito'dur.

    7- Eritre: Afrika'nın kuzeyinde bulunan Eritre'nin başkenti Asmara'dır.

    8- Ekvator Ginesi: Atlantik Okyanusuna kıyısı bulunan Ekvator Ginesi, bir Afrika ülkesidir. Başkenti Malabo'dur.

    E Harfi ile Başlayan Şehirler

    East Hampton ve East Hatford- ABD
    Efogi - Papua Yeni Gine
    Ekati - Kanada
    El Bagre - Kolombiya
    El Bolson ve El Dorado - Arjantin
    El Hierro Island - İspanya
    El Real - Panama
    Eldoret - Kenya
    Elista - Rusya
    En Nahud - Sudan

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