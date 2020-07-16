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    16.07.2020 - 13:37 |

    MEB e-Okul giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci giriş ekranı

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS sonuçları e-Okul aramalarını da hızlandırdı. Öğrenciler tercihleri ve okulların taban puanları ile ilgili ayrıntılara e Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı.

    MEB e-Okul giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci giriş ekranı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

    Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan e-Okul sisteminde öğrenciler ve veliler okul ve sınavlarla ilgili her bilgiye ulaşabiliyorlar. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

    E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    enilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

    E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

    Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

    E- OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     

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