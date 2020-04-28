EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor, kaÃ§ta bitiyor

EBA TV - TRT yayÄ±nÄ± devam ediyor. EBA'da bugÃ¼n hangi dersler iÅŸleniyor? Ä°lkokul,ortaokul ve lise derslerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± EBA hafta iÃ§i her gÃ¼n Ã¶ÄŸrencileri bilgilendiriyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len EBA her gÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Ä°ÅŸte Ã¶ÄŸrencilerin kolay eriÅŸim saÄŸlayabieceÄŸi EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n linki haberimizde...

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