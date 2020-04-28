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    HaberlerEÄŸitim Haberleri EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaçta baÅŸlÄ±yor, kaçta bitiyor?
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    28.04.2020 - 14:05 |

    EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaçta baÅŸlÄ±yor, kaçta bitiyor?

    EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n linki merakla araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. EBA 28 Nisan 2020 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ derslerini takip etmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler, EBA nasÄ±l izlenir araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yapÄ±yor. Ä°lkokul, ortaokul ve lise derslerinin iÅŸlendiÄŸi EBA ders programÄ±nda bugÃ¼n hangi dersler var? Ä°ÅŸte EBA canlÄ± yayÄ±n izleme linki ve EBA 28 Nisan ders programÄ±...

    EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaçta baÅŸlÄ±yor, kaçta bitiyor?

    EBA TV - TRT yayÄ±nÄ± devam ediyor. EBA'da bugÃ¼n hangi dersler iÅŸleniyor? Ä°lkokul,ortaokul ve lise derslerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± EBA hafta iÃ§i her gÃ¼n Ã¶ÄŸrencileri bilgilendiriyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len EBA her gÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Ä°ÅŸte Ã¶ÄŸrencilerin kolay eriÅŸim saÄŸlayabieceÄŸi EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n linki haberimizde...

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    EBA DERS PROGRAMI

    EBA Ä°LKOKUL

    EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor, kaÃ§ta bitiyor


    EBA ORTAOKUL

    EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor, kaÃ§ta bitiyor

    EBA LÄ°SE

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    EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n izle | EBA ders programÄ± 28 Nisan 2020: Ä°lkokul, ortaokul, lise dersleri saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor, kaÃ§ta bitiyor

    CoronalÄ± günlerde hayvanlar alemi kameradaDünyanÄ±n korona virüs ile mücadele ettiÄŸi bu günlerde hayvanlarÄ±n rahat yaÅŸam sürdürdüÄŸü anlar fotokapanlara yansÄ±dÄ±.
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