Eflal İsminin Anlamı Nedir? Eflal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Eflal ismi aynı zamanda erkek çocuklara verilen bir isim olmaktadır. Ülkemizde şu anda 858 kişi tarafından kullanılan bu isim farklı isim arayanlar için bir seçenek olmaktadır.



Eflal Ne Demek?



Eflal isminin 3farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların başında cennette bulunan ağaç olmaktadır. Ancak bu ağacın özellikleri meyvelerinin yerde köklerinin gökyüzünde olması olmaktadır. Diğer bir yandan bu ağaç bir rivayet olmaktadır.



İsmin bir diğer anlamı ise gök mavisi olmaktadır. Son olarak ismin 3. anlamı, Hz. Yusuf Peygamberin Asenattan olan erkek oğlu olmaktadır.



Eflal İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Eflal ismi Hz. Yusuf gibi dinlerin bir parçası olan birinin oğlunun ismi olmasına rağmen ve anlamlarından birinin cennet ağacı olmasına rağmen Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan ismin herhangi bir kötü anlamı bulunmaması sebebiyle çocuklara verilebilmektedir.



Eflal İsminin Özellikleri



Bu ismi taşıyan kimselerde görülen bazı ortak özellikler şunlar olmaktadır. İnsancıl, üretken, Özgürlükçü, sosyal, geleceğe yönelik, entelektüel, fazla otoriter, çekingen, duygusal olmayan, görev düşkünü ve fazla kontrolcüdür.