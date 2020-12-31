Efsun İsminin Anlamı Nedir? Efsun Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Efsun kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede yaygın olarak amaca uygun kullanılan bir isimdir. Aslına bakılırsa isim olduğu kadar sözlük açısından da kelime bazında çok fazla değerlendirilir. Anlamı üzerinden etkileyici bir yapısı olduğunu dile getirmek mümkün.



Efsun Ne Demek?



En son farklı kelimeler üzerinden anlatılsa bile genelde aynı ifadeyi sunar.



- Büyük

- Sihir

- Gözbağcılık



Bu anlamları üzerinden kadim bir tarihe sahip olan ve oldukça köklü bir geçmişi bulunan Efsun, kız çocuklarına oldukça hoş bir etki yaratıyor. Minik yavrumuz için Henüz bir isim düşünmemiş iseniz, Efsun isminin anlamı üzerinden değerlendirebilir ve listeye alabilirsiniz.



Efsun İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Genel olarak anne ve babalar minik yavruları için isim seçerken, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediğine bakar. Bu doğrultuda son dönemlerin en popüler ve Hoş isimleri içerisinde yaradan Efsun adı, Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Kökeni Farsçaya uzanan ve Türkçede uzun yıllardır kullanılan Efsun ismini, kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına ya da başka isimler üzerinden de güzel bir bütünlük oluşturmak mümkün.