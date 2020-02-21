Eğitim kalitesi akredite edildi

Kampüslerinde 6 bin öğrenciye eğitim veren FMV Işık Okulları’nın Erenköy, Ayazağa ve Ispartakule kampüslerindeki liseleri ile Erenköy ve Ayazağa kampüslerindeki liselerinde Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı yer alıyor. Tüm kampüslerde 3-12 yaşları arasındaki öğrencilere IB İlk Yıllar Programı, lise ve fen liselerinde ise Advanced Placement (AP) İleri Düzey Yerleştirme Programı uygulanıyor.

Öğrenciler avantajlı

FMV Işık Okulları’nın Ayazağa Kampüsü 2009’da, Erenköy Kampüsü 2012’de, Nişantaşı Kampüsü ise 2018’de Uluslararası Okullar Birliği (CIS) çerçevesinde yürütülen akreditasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak akredite edildi. IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra benzersiz müfredatıyla tüm dünyada araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürlerarası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

IB ile çift diplomayla mezun olan öğrenciler, MEB diplomasıyla ulusal sınavlara girebiliyorlar, IB ile de yurt dışındaki üniversitelere başvurabiliyorlar. Tüm dünyada üniversiteler, IB Diploma Programı mezunlarına diploma notlarına göre burs, yatay geçiş, bazı derslerden muafiyet gibi imtiyazlar tanıyor.

AP’de ise öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu dersleri üniversitede kredi olarak saydırma imkânı sağlanıyor. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, yurt dışı üniversite başvurularının kabul aşamasında, standart başvuru yapanlara göre avantaj sağlıyor.