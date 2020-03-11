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    11.03.2020 - 07:00 |

    Eğitimci kadınlar TİNK’te buluştu

    Teknoloji ve İnsan Koleji’nde (Tink) düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Paneli’nde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ilk kadın genel direktörlüğünü yapan Irina Bokova, Limak Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Tink Kurucusu Zeynep Dereli konuşmacı olarak yer aldı.

    Eğitimci kadınlar TİNK’te buluştu

     

    Panelde, “Kadınların liderliğe getirdikleri çeşitliliğin kabul edilmesi ve çok daha fazla desteklenmesi” gerektiğini belirten Irina Bokova, “Liderlik doğal bir kabiliyet değildir, liderlerin yetiştirilmesi okul sıralarında başlar. Eğitim, insan gelişimi için en güçlü atılım ve ilerleme stratejisidir” diye konuştu. Eğitim ve her alanda gereken fırsat eşitliğinin bugünden yarına harika hale gelecek bir şey olmadığını, çok fazla emek ve zaman gerektiğini belirten Zeynep Dereli ise kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için var olan toplumsal yapıların ve ilişki sistemlerinin önemli dönüşümler geçirmesi gerektiği ifade etti.

    Ebru Özdemir de iş dünyasında başarılı bir kadın olmakla ilgili, “Benim başarı tarifime göre, öncelikle merak, yaratıcılık, kararlılık ve disiplin gerekli. Bunları bir araya getirmeyi başardığınızda sorunları çözüyorsunuz ve dünya için işleri kolaylaştırıyorsunuz. Disiplinle çalışıp ilerlediğinizde hem sorunları çözüyorsunuz hem de kariyerinizi iyileştiriyorsunuz” dedi.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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