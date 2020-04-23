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    23.04.2020 - 17:53 |

    Egzoz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Egzos Mu Yoksa Egsos Olarak Mı Yazıyor? Egsoz Doğru Yazılışı

    Egzoz kelimesinin yazımında çok farklı hatalar yapılmaktadır. Hatta bu kelimenin hatalı yazımları bir mizah malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Peki, egzoz nasıl yazılır? Bu terimin TDK kuralları çerçevesindeki doğru yazılışını sizler için derledik.

    Egzoz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Egzos Mu Yoksa Egsos Olarak Mı Yazıyor? Egsoz Doğru Yazılışı

    Egzoz, egsoz ve egzos yazımlarının hepsi aslında gaz atımını sağlayan bir çeşit düzeneği temsil etmek için kullanılmaktadır. Ancak dil bilgisi kurallarına göre bunlardan yalnızca biri uygun yazım şekli olarak kabul edilmektedir.

    Egzoz TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK sözlüğü, yalnızca anlam için değil aynı zamanda yazım kuralları için de kullanılabilen bir kaynaktır. Bu bağlamda “egzoz” TDK sözlüğünde doğru kabul edilen yazım şekli olarak belirtilmektedir.

    Egzoz Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek bir önlem de, egzoz başlarına filtre takılmasıdır.
    Gürültü kirliliğine neden olan egzoz tasarımlarından hiç hoşlanmıyorum.
    Bu büyük kentte oluşan trafik, egzoz dumanından görülmüyor bile!

    Egzoz Nedir?

    Egzoz en genel tanımı ile motorlarda yanan akaryakıt gazı ile bilinmektedir. Ancak TDK tarafından egzoz için aşağıdaki tanımlamalar da yapılmaktadır.
    1. Bir gazın uzaklaştırılmasını sağlayan düzenek.
    2. Susturucu.

     

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