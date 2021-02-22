Ehl-İ Beyt Ne Demek? Kimlere Ehl-İ Beyt Denir, İsimleri Nelerdir?

Arap toplumunda hatırı sayılı kişiler ve yakınları için kullanılan ehl-i beyt ifadesi günümüzde sadece Hz. Muhammed'in ailesi için kullanılır. Ehl-i Beytte yer alan Ali bin Ebu Talib, aynı zamanda Aşere-i Mübaşere, yani cennetle müjdelenen kişiler arasında yer alır.



Ehl-i Beyt Ne Demek?



Ehl-i Beyt, aynı evde yaşayanlar, aynı aileden olanlar anlamına gelen bir tamlamadır.



Kimlere Ehl-i Beyt Denir?



Hz. Muhammed'in ev halkına ehl-i beyt denir. Alevilik inancında önemli bir yer tutan 12 imam anlayışı da ehl-i beyte dahildir.



Bu kişilerin ortak özellikleri, peygamber efendimizin İslam'ı yayma mücadelesinde en ön saflarda yer almalarıdır. Birçoğu arkasında önemli eserler bırakarak Hz. Muhammed döneminde uygulanan İslami kaidelerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır.



Ehl-i Beyt İsimleri Nelerdir?



Ehl-i Beyt, toplam 14 kişiden oluşmaktadır.



1- Hz. Muhammed:



2- Ali Bin Ebu Talip:



4. ve sonuncu halifedir. Aynı zamanda İslam'ı çocuk yaşta kabul edip namaz kılan ilk Müslümanlar arasında yer alır.



3- Hz. Fatıma:



Peygamber efendimizin Hz. Hatice'den olan kızı Hz. Fatıma, Ali Bin Ebu Talip'in eşidir.



4- Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin:



Hz Ali ve Hz. Fatıma'nın çocukları, Hz. Muhammed'in de torunlarıdır.



Ehl-i Beyt içerisinde yer alan diğer isimler: Hz. Ali Naki, Hz. Cafer Sadık, Hz. Hasan Askeri, Hz. Musa Kasım, Hz. Mehdi, Hz. Ali Er Rıza ve Hz. Muhammed Taki ve Hz. Zeynelabidin'dir.