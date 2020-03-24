Ekranda ilk ders zilini Bakan çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci dün başladı. Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak “uzaktan eğitim”in ilk dersi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verildi.

İlk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu ifade eden Selçuk, her türlü senaryoyu dikkate aldıklarını vurguladı. Selçuk, “Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var” dedi. Velilerden müsterih olmalarını isteyen Selçuk, şunları söyledi:

‘Düzenli takip edin’

“Bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz siz olacaksınız. Çocuklarımız, derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun. O dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının. Dersler elbette okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz.”

Okullara ziyarete gittiğinde öğrencilere mutlaka “sizin için yapabileceğim bir şey var mı?” diye sorduğunu, öğrencilerin de genelde “keşke okul olmasa, evde derslerimize çalışsak, teneffüsler daha uzun olsa, öğretmenlerimiz bize sürekli ders çalışmamızı söylemeseler” gibi cevaplar verdiğini aktaran Selçuk, “Galiba birilerinin dileği kabul oldu” dedi.

‘Rahat olun çocuklar’

Öğrencilerden ders programlarını kontrol etmelerini, derslerini izlemelerini isteyen Selçuk, “LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte kaygı duymasınlar. Rahat olun çocuklar. Sınavda sorulacak sorular sadece okulda gördüğünüz konulardan. Hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşamanıza izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine de, “Gençler selam” diye seslenen Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Bu süreci eksiklerinizi tamamlamak için fırsat gibi düşünebilirsiniz” dedi. Selçuk 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA içerisindeki Akademik Destek Modülü’nde hedeflerini paylaşmaları halinde o hedefe ulaşmaları için kendilerine sanal bir yol haritası belirlendiğini de anımsattı.

Ziya Selçuk: Üç ayrı sınav senaryosu var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber’de katıldığı programda, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağı sorusu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşeceklerini ve Bilim Kurulu verileri üzerinden değerlendirme yapılacağını belirterek “Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız” dedi. Selçuk LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili soruya da Selçuk, “Prensip olarak biz LGS’yi zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar gerektirirse diye üç ayrı sınav senaryosu var. YKS ile ilgili kararı ÖSYM verecek” yanıtını verdi. Selçuk, bu çapta büyük sınavların online yapılmasını sağlayacak bir altyapının bulunmadığını belirterek, “Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler ders saatinde ekran karşısına geçti

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçen haftayı tatil ile geçiren öğrenciler, dün sabah Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasıyla başlayan TRT EBA TV uzaktan eğitim uygulaması için ekranların karşısında yerlerini aldılar.

‘Onaylamıyorum’

Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim videolarından birinde merhum Başbakanlardan Adnan Menderes’in idam görüntülerinin canlandırılmasına gelen tepkiler üzerine, “Ben de onaylamıyorum, çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Selçuk uzaktan eğitimi anlattı

Bakan Selçuk sosyal medya hesapları ile Bakanlığın “meb.gov.tr” internet sitesi üzerinden yayınlanan “ Uzaktan Eğitim” başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı. Selçuk’un verdiği yanıtlar şöyle:

Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulu’nun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulu’nun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız.

TRT EBA TV nedir?

EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı.

Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar.

Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını ‘meb.gov.tr’ üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut.

Zorunlu tatil bittiğinde, okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak.

Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV’nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA’yı kullanacaklar.

Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın ‘çalış’ demeden çalışacakları, ‘ödev yap’ demeden kağıda kaleme sarılacakları, ‘oku’ demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak.

Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler.

Mutlaka kahvaltı yapsınlar

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz.