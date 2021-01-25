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    HaberlerEğitim Haberleri Elalem Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre El Alem Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 15:17 |

    Elalem Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre El Alem Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kainat, dünya ve evren sözcükleriyle eş anlamlı olan alem, aynı zamanda insanlar demektir. El sözcüğünün ikinci anlamı ise yabancıdır. El ve alem kelimeleri birleştiğinde yabancı insanlar anlamına gelir. Birçok kişi tarafından kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. TDK'ya göre elalem nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Elalem Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre El Alem Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçede ''el'' ile başlayan birçok birleşik kelime ve tamlama bulunuyor. El kapısı ve el oğlu bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir. 

    TDK'ya Göre El Alem Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Elalem - Yanlış. 

    El alem bileşik kelime değil tamlamadır. Bu nedenle el ve alem sözcükleri ayrı yazılmalıdır. 

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: El alem 

    Not: Türkçede düzeltme işareti kaldırılmamıştır. Bu nedenle ''a'' harfinin üstüne düzeltme işareti konulmalı ve kelime el âlem şeklinde yazılmalıdır.

    El Alem Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler: 

    1- Artık el alem ne der kaygısı gütmeden yaşamak istiyorum. - Doğru 

    2- Elalem ne derse desin inan hiç umurumda değil. - Yanlış 

     

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