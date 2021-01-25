Elalem Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre El Alem Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''el'' ile başlayan birçok birleşik kelime ve tamlama bulunuyor. El kapısı ve el oğlu bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.

TDK'ya Göre El Alem Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Elalem - Yanlış.

El alem bileşik kelime değil tamlamadır. Bu nedenle el ve alem sözcükleri ayrı yazılmalıdır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: El alem

Not: Türkçede düzeltme işareti kaldırılmamıştır. Bu nedenle ''a'' harfinin üstüne düzeltme işareti konulmalı ve kelime el âlem şeklinde yazılmalıdır.

El Alem Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

1- Artık el alem ne der kaygısı gütmeden yaşamak istiyorum. - Doğru

2- Elalem ne derse desin inan hiç umurumda değil. - Yanlış