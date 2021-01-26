Enfal İsminin Anlamı Nedir? Enfal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Enfal isminin kökeni Arapçadır. Enfal Arapça kökenli bir isimdir. Enfal isminin cinsiyeti erkek olarak bilinse de kızlar da da Enfal ismi sıklık ile görülmektedir. Bu sebeple hem kız hem erkek için uygun diyebiliriz. Enfal ismi 5 harften ve 2 heceden oluşmaktadır. Türkiye'de 549 kişide ve İstanbul'da 51 kişi de Enfal ismi vardır. Şimdi Enfal isminin anlamına ve kullanıma uygun olup olmadığına hep birlikte bakalım.



Enfal İsmi Ne Demek?



Enfal isminin manası ganimet, savaş ganimetidir. Ganimet düşmanlardan alınan mal ve mallar anlamına gelmektedir. Bağışlar ve hibeler anlamlarına karşılık gelmektedir. Enfal Kuran'da geçen 8. surenin ismidir ve 75 ayettir. Hicretin ikinci yılında nail olmuştur, Bedir Savaşından sonra nail olmuş.



Enfal İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Enfal ismi Kuran'da geçmektedir. Kuran'da sure ismidir. Kuran'daki 8. surenin ismi Enfal'dir. Kuran'da geçen anlamı da ganimet anlamındadır. Düşmanlardan alınan mal ve mallar anlamında geçer.



Kuran'da geçen Enfal ismini çocuklara kullanmak uygundur. Enfal ismi caizdir. Dinen de Enfal isminin anlamı uygundur. Dini açıdan hem Kuran'da geçmesi bakımından hem de anlam bakımından uygundur. Kültürel olarak da bizim kültürümüzde yer alan bir isimdir. Dinen ve kültürel olarak Enfal uygun bir isimdir. Enfal ismini anlam bakımından da beğenenler gönül rahatlığı ile bu ismi kullanabilir ve çocuklarına Enfal ismini koyabilir.