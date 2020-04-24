Envanter Ne Demek? Tdk'ya Göre Envanter Kelimesinin Anlamı Nedir?

Envanter kelimesi bazı kişiler tarafından bilinmese de bazı kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Kökeni Fransızca bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan geçmiştir. Envanter kelimesi daha çok iş dünyasında muhasebe bölümlerinde kullanılmaktadır.



Envanter Ne Demek?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde genellikle tüm kelimelerin anlamlarını bulmak mümkündür. Envanter kelimesinin de anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Envanter kelimesi birkaç anlam barındırmaktadır. Bunlardan biri bir kuruluşun para, mal ve varlıklarının borçlu yada alacaklı olan değerlerini gösteren defterdir. Diğer bir anlamı ise Mal ve değerlere ait döküm ve çizelge anlamına gelmektedir.



TDK'ya Göre Envanter Kelimesinin Anlamı Nedir?



Envanter kelimesi muhasebe derslerinde veya muhasebe departmanlarında sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Anlamını bilmeyen kişiler için Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Envanter kelimesi anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. Aşağıda envanter kelimesinin sözlük anlamı açıklanmıştır.



- Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, niceliklerini değerleri ile ayrıntılı biçimde gösterme.

- Durumu gösteren çizelge.

- Mal ve değerlere ait döküm.



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde genellikle tüm kelimelerin anlamlarını bulmak mümkündür. Envanter kelimesinin de anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Envanter kelimesi birkaç anlam barındırmaktadır. Bunlardan biri bir kuruluşun para, mal ve varlıklarının borçlu yada alacaklı olan değerlerini gösteren defterdir. Diğer bir anlamı ise Mal ve değerlere ait döküm ve çizelge anlamına gelmektedir.