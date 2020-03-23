Ergonomi Nedir? Ergonomi Örnekleri Nelerdir? Ergonomik Kelimesinin Anlamı

Ergonomi anlamı ifadesi ile en çok merak edilen kelimelerden biridir. Genelde konfor ve rahatlık manası ile karıştırıldığını söylemek mümkün. Ancak hem yazılı hem de sözlü olarak gündelik yaşam içerisinde gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Şimdi gelin ergonomi kelimesinin ne anlama geldiğini ve örneklerini inceleyelim.



Ergonomi Nedir?



Ergonomi kelimesi kısaca iş bilimi anlamına gelmektedir. Uzun anlamıyla ergonomi; bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerini araştırmak suretiyle, insanın makine ve çevreyle adaptasyonunu inceleyen çalışmaların bütünüdür.



Bazı teknik ve doğal yöntemler kullanılmak suretiyle ilgili konu hakkında geliştirme ve araştırma yapılır. Böylece kişinin kendini daha rahat ve uyumlu gösterebilmesi için çevresi ile makineler üzerinde incelemeler sağlanır.



Ergonomi Örnekleri Nelerdir?



Ergonomi bir nevi insan mühendisliği olarak da anlatılabilir. Kişi üzerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde çevre ile makine ile bir bütün olarak uyumun en iyi biçimde sağlanması adına süreç gerçekleşir. Bu süreci birkaç cümle ile örneklendirmek mümkün.



- Bir yatağın kişinin sağlığına ve konforuna uyumlu biçimde tasarlanmış olması,

- Fabrika işçisinin kullandığı farklı aletlerin, çalışma alanında rahatlıkla ulaşabileceği noktalara konumlandırılması,



Bu iki örnek farklı anlamlar üzerinden ergonomi kelimesinin ne anlama geldiğini daha iyi ortaya çıkarmaktadır. Bu durum sadece iş ortamında değil gündelik yaşamın her anında ele alınmaktadır. Özellikle insanların daha rahat ve fonksiyonel çalışabilmesi için, çevresindeki unsurlar ile uyumlu hale gelebilmesi adına bu incelemeler gerçekleşir.



Ergonomik Kelimesinin Anlamı



Ergonomi kelimesi Fransızcadan Türkçeye yerleşen bir kelimedir. Özellikle gündelik yaşam içerisinde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Anlam olarak ise ‘kullanışlı’ ya da ‘elverişli’ şeklinde tabir edilir. Bireyin anatomik olarak, aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik açıdan incelenmek suretiyle çevresi ile adapte olabilmesini sağlamaktır. Özellikle kişinin kendi çalıştığı alanına uyumlu hale gelmesi ergonominin temel prensiplerindendir.

Ergonomi ya da ergonomik iş dünyasının en önemli yapıları arasında yer alır. İş bilimi olarak da tabir edilmesi buradan ortaya çıkar. Önemli olan yapılan detaylı inceleme ile beraber makine ve çevrenin kişi ile beraber adaptasyonunu etkin biçimde ortaya çıkarmaktır.