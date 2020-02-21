Erken kayıt fırsatları sürüyor

22-23 Şubat’ta GEN Bursluluk Sınavı (GBS) düzenleyecek kolej, ortaokul ve lise öğrencilerine başarı bursu verecek. Sınava başvurular ise kayit.gen.k12.tr adresinden yapılabiliyor. Kolej, eğitim hayatına yeni başlayan 30-66 aylık çocukların geleceğe doğru bir başlangıç yapmaları ve velilerin en doğru eğitim programlarını seçmeleri için Gelişim Tarama Envanteri (GET) testini uzmanlarla beraber uyguluyor. Bu çerçevede kolej, çocukların genel gelişimi, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım konularında onları kapsamlı olarak değerlendirme imkânı veren bir gelişim envanteri çıkarıyor.

GEN Koleji’nin birinci hedefi; öğrencilerin bireysel yetenek, eğilim ve ilgilerini tespit ederek doğru zamanda en iyi şekilde geliştirmek, mutlu ve başarılı bir hayata sahip olmalarını sağlamak için onları 3 yaşından itibaren çok iyi tanımak.

Kolej, 66-72 ay arasındaki birinci sınıfa başlayacak çocuklar için ise bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ilkokula geçiş sürecinde beklenen “Okul Olgunluğu Düzeyini” Başarıyla İlkokula Geçiş (BİG) Envanteri ile uyguluyor. Ücretsiz olan GET (Gelişim Tarama) ve BİG envanterleri, velilerin 3-6 yaşındaki çocukları için en doğru eğitim programlarını seçmelerine yardımcı oluyor.

Yeni nesil eğitim veriyor

GEN Koleji’nde, öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin GEN Haritası çıkarılıyor. GEN Haritası raporu ve öğretmen gözlemleri ışığında tüm öğrencilerin GENÇ Yetenekler Programı’nda yetenek ve ilgilerine uygun alanlara yönlendirilirerek potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanıyor.

Kolejde GEN+More kapsamında öğrenciye gerekli öğrenme, uygulama ve deneyimleme ortamları da yaratılıyor. Öğrencilerine eğitim portfolyolarını yerel ve uluslararası diploma ve sayısız sertifikalarla sürekli besleyerek mezun olduklarında üst seviyede donanımlı olmalarını sağlamayı hedefleyen kolej, “Gelecek Nesil Eğitim” ile öğrencilerin bilgi, değer, beceri ve tutum döngüsünde yetkinliklerinin artırılmasını amaçlıyor.

Kolejde öğrenciler, her sınıfta Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yoğun İngilizce eğitimi alıyor. İngilizce B2 dil seviyesine sahip olan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan EtonX 2030 Future Soft Skills Sertifika Programı’na dahil ediliyor. Böylece öğrenciler, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Liderlik, Zaman Yönetimi, vb. derslerini, Eton College öğretmenlerinden online alarak sertifikaya sahip oluyorlar.