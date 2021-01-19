Eslim İsminin Anlamı Nedir? Eslim Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Eslim ismine sahip olan kişiler daha çok hayırlı işler yapan kimseler olarak bilinmektedirler. Bu kişiler, mensubu oldukları her topluma selameti getiren, insanları bir araya toplayan, birlik ve beraberliği getiren kimseler olarak öne çıkarlar.



Eslim Ne Demek?



Eslim ismi , Allah'a teslim olan kişi, günahsız ve de çok değerli kimse demektir. Genellikle Arapça kökenli isimlerin TDK'da yer almasına karşın, Eslim ismi TDK'da geçen isimlerden biri olmamaktadır.

Eslim ismini taşıyan kız yahut erkek kişiler; sağlam, dayanıklı ve selametli olan kimse olarak da adlandırılmaktadır.



Eslim bir kız ismidir. Ancak bu ismi erkek çocuklarına veren ebeveynler de olmaktadır. Ebeveynlerin Eslim ismini evlatlarına koymalarında ki en önemli etkeni ise bu ismin taşıdığı son derece güzel anlam olmaktadır.



Eslim Kur'an’da Geçiyor mu?



Anlamı teslimiyet deme olan Eslim ismi Kur'an-ı Kerimdeki bakara suresinin 6. ayetinde geçmektedir. Eslim isminin Kur'an’da geçiyor olması, Türk toplumunda tercih edilen isimler arasında olmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunun sebebi pek çok ebeveyn'in bir ömür boyu evladının taşıyacak olduğu ismin Kur'anda geçiyor olmasını istemesi olmaktadır.



Ancak bu konuyla ilgili olarak gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir hususun varlığı söz konusudur. Bu husus ise bir isim Kur'an'da geçiyor olsa dahi isim güzel bir anlam taşımıyor ise bebeğe verilmesi kesinlikle doğru bir tercih olmayacaktır. Çünkü bir çocuğa isim vermenin en öncelikli koşulu o ismin Kur'an'dan olması değil, güzel anlamlı olmasıdır.