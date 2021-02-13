Etiyoloji Nedir? Tıpta Etiyoloji Ve Semptom Örnekleri Nelerdir?



Etiyoloji, ortaya çıkan yeni bir olgu ya da olayın nedenini bulmaya yarayan bilim dalıdır. Bu bilimde hem tümevarım hem de tümdengelim yöntemleri kullanılabilir. Amaç negatif bir olgunun nedenini saptamak ve çözüm üretmektir.



Etiyoloji Nedir?



Etiyoloji, farklı uzmanlık alanlarında kullanılan bir sonuca ulaşma yöntemidir. Örneğin felsefede, çeşitli kavramların kaynağını tespit etmek için bu bilim kullanılır. Bu bağlamda etiyoloji, nedensellik anlamına gelen determinizm ile yakından ilgilidir.



Psikolojide etiyoloji ise davranış ve kişilik bozukluklarının sebebini araştırır. Psikolojik sorunların kaynağının bilinçaltı mı çevresel ya da genetik faktörler mi olduğu araştırılır. Böylelikle söz konusu hastalığın tedavisinde aşama kaydedilir.



Tıpta Etiyoloji Ve Semptom Örnekleri Nelerdir?



Tıpta tüm fiziksel, zihinsel ve ruhsal hastalıkların nedenini araştıran bilim dalına etiyoloji denir. 18. yüzyıldan bu yana kullanılan bu kavrama göre, hastalıkların nedeni iki ana başlıkta incelenir. Çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar ekstrinsik olarak tanımlanır. Örneğin bir başkasından kızamık bulaşması ya da soğuk algınlığı ekstrinsik hastalıklar arasında yer alır.



Genetik faktörlere bağlı olarak ya da hastanın hücrelerinde oluşan hastalıklar ise instrinsik olarak adlandırılır. Örneğin bazı hücreler genetik mutasyona uğrayarak kanserli hücrelerin çoğalmasına neden olur. Aynı şekilde kalıtımsal olarak geçen rahatsızlıkların tamamı da instrinsik hastalıktır.



Etiyolojide sonuca ulaşmak için semptomlara bakılır. Örneğin:



Semptomlar: Boğaz ağrısı, yutkunmada zorlanma, halsizlik, yüksek ateş ve kuru öksürük.



Sonuç: Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen gribal enfeksiyon.