İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine girmesi ile birlikte II. Mehmet'e ''Fatih'' unvanı verilmiştir. Aynı zamanda ''Avni'' mahlasıyla yüzlerce gazel yazmış ve şiirlerini divanda toplamıştır. Fatih Sultan Mehmet ''çağ açıp çağ kapatan'' bir padişah olarak anılmaktadır. İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte Yeni Çağı başlatan sultanın hükümdarlığı 30 yıl sürmüştür. 1481 yılında gerçekleşen Anadolu Seferi sırasında rahatsızlanan II. Mehmet gut hastalığı nedeniyle vefat etti. Vefatının ardından tahta II. Murad çıktı.



Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hangi Gelişmeler Olmuştur?



Fatih Sultan Mehmet, taht kavgalarını ve iç karışıklıkları önlemek amacıyla ''Kardeş Katli Yasasını'' çıkardı. Fatih Sultan Mehmet Kararnamesi olarak da bilinen bu yasaya göre devletin çıkarları söz konusu olduğunda veliahtların şehzadeleri öldürmesine izin verilmiştir. Kardeş Katli Yasası, I. Ahmet Döneminde askıya alınmış ve yerine Ekber ve Erşed sistemi getirilmiştir.



II. Mehmet, tahta çıkar çıkmaz İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı. İnşasına 15 Nisan 1452 tarihinde başlanan Rumeli Hisarı, üç ay içerisinde tamamlandı. Yapımında 1000 kişiden fazlanın çalıştığı Rumeli Hisarı, İstanbul'un fethedilmesinde önemli bir rol oynadı. Ek olarak Haliç'e geçici bir köprü yapılmasını emreden Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğunun elçilerle gönderdiği barış teklifini geri çevirdi.



6 Nisan 1453 tarihinde başlayan kuşatma 53 gün sonra Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı.

İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet, kuşatma boyunca kendisini tenkit eden Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirdi. II. Mehmet hükümdarlığında istimalet (hoşgörü) politikası izlendi. Aynı yıl Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'daki gayrımüslimlere can ve mal güvenliği sağlandı.



Padişahın fethettiği diğer yerler arasında Amasra, Sinop, Sırbistan, Kırım Hanlığı, Trabzon, Arnavutluk ve Karaman yer alıyor. 1463 yılında ise Bosna fethedildi ve Bogomil ismiyle bilinen Hristiyan Mezhebinin büyük çoğunluğu Müslüman oldu. Bu, İslamiyet'in sonraki yıllarda Balkanlarda ve Avrupa'da hızla yayılmasını sağladı. İpek yollarının Osmanlı Devletine geçmesi ile birlikte, Avrupa ülkelerinin yeni ticaret yolları aramasına neden olmuştur. Bunun sonucunda coğrafi keşifler başlamış ve 1492 yılında Amerika keşfedilmiştir.



Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığında Osmanlı Devleti her alanda altın çağını yaşadı. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Şemsi Ahmet Paşa Cami bu dönemde yapıldı. Süleymaniye Cami, Kapalıçarşı ve Fatih Külliyesi bu dönemde yapılmış en ünlü mimari eserler arasında yer alıyor.



Avrupa'dan gelen birçok ressam İstanbul'un ve Fatih Sultan Mehmet'in resimlerini çizdi Bu resimlerin en ünlüsü, İtalyan sanatçı Gentile Bellini'nin çizdiği Fatih Sultan Mehmet Potresi'dir.