Fayda Zıt Anlamlısı Nedir? Faydanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Fayda kelimesi; çok sık bir şekilde cümlelerin içerisinde kullanılmaktadır. Bu kelimenin, cümlelerin içerisinde kullanıldığını belirtmek oldukça önemlidir. Fayda kelimesi, genellikle herhangi bir durumun olumlu yönlerini ifade eder. Bununla beraber fayda kelimesinin zıt anlamı bulunur. Bu kelimenin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örnek sunmak yararlı olacaktır.



Faydanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Fayda kelimesinin bir tane zıt anlamı bulunur. Bu kelimenin zıt anlamlısı, kelimenin kendisi kadar sık kullanılır. Kelimenin zıt anlamlısı, bir durumun olumsuz yönlerini ifade etmek için kullanılır. Fayda kelimesinin zıt anlamı zarardır. Fayda ile zarar kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır. Kelimelere örnek olarak;



- Faydalı işler yapmaktansa zararlı olan işlere yönelmek hiç akıllıca değil.