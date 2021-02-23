Fizibilite Nedir, Neden Önemlidir? Kısaca Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Uzmanlar tarafından hazırlanan fizibilite raporlarında sadece ekonomik ve sayısal veriler bulunmaz. Bunun dışında söz konusu firmanın kuruluş yeri ve uyması gereken hukuki zorunluluklar da raporun içerisinde yer alır.



Fizibilite Nedir?



Fizibilite, henüz kağıt üstünde olan bir projenin uygulanabilirliğini denetleyen çalışmaların geneline verilen isimdir. Bu raporun hazırlanmasında ekonomi uzmanları, hukukçular ve mali danışmanlar birlikte çalışır. Fizibilite, aynı zamanda kısa ya da uzun soluklu yapılan pazar araştırmasıdır.



Fizibilite Neden Önemlidir?



Hazırlanan fizibilite raporlarında firmaların aylık ve yıllık kar oranlarının dokümanı yer alır. Bununla birlikte bir şirketin hayata geçirmek istediği projelerde zarar etme riski varsa rakamlarıyla bu raporlarda belirtilir. Şirket yetkileri raporu inceledikten sonra projeden vazgeçebilir ya da proje üzerinde çeşitli değişikliklere gidebilir. Fizibilite raporları, şirketlerin kar oranını arttırmaya yönelik raporlardır.



Bu raporlar sadece özel şirketler için değil kamu projeleri için de hazırlanır. Kamu projelerinde sayısal verilerden çok yararlılık, uzun ömürlülük ve kullanılabilirlik gibi kriterler belirlenir.



Kısaca Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?



Hem özel firmaların hem de belediyeler için hazırlanan fizibilite raporlarında şu bilgilerin yer alması gerekir.



1- Söz konusu projenin gerçekleşmesi için gereken sermaye



2- Açılacak iş yeri için gerekli personel sayısı



3- (Özel şirket için hazırlanıyorsa) Beklenen aylık gelir



4- Ek masraflar çizelgesi



5- Alınması gereken önlemler ve güvenlik materyalleri



Rapor hazırlanırken tahminlerden değil rakamlardan faydalanılır. Tüm ihtimaller değerlendirilerek şirketlerin projeyi hayata geçirirken izlemesi gereken yollar belirlenir.