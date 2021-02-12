FMV Işık’ın eğitimine uluslararası tescil

Çok yönlü öğrenme yaklaşımlarının kullanıldığı, ulusal müfredatı da temel alan bir çerçeve programı olan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ile araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, hem ulusal değerlere sahip hem de uluslararası bilinci gelişmiş bireylerin yetişmesi hedefleniyor.

FMV Işık Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerinin anaokulları ve ilkokulları olmak üzere 8 okul, IB PYP Dünya Okulu olarak yetkilendirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Feyziye Mektepleri Vakfı Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan, “Önce İyi İnsan Yetiştirme ilkesiyle hareket eden okullarımız, daha iyi bir dünya için dönüşümlü düşünen, bilgili ve duyarlı, Atatürk’ün izinde gençler yetiştirmek üzere IB PYP dünyasında yer alarak, Işık Okulları vizyon ve misyonuyla benzer olan IB felsefesini de benimseyerek Işıklı öğrenme yolculuğunu sürdürecek” dedi.