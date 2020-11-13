Girişimci üniversiteler arasında kimler yer aldı?

Endekse göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi birinci olurken İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ikinciliği paylaştı. 50 üniversitelik listeye İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) de girdi. ‘Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre yapılan listede İKÜ, uzaktan eğitim altyapısı ve bu süreçte öğrencilerine sunduğu imkânlarla ön plana çıktı.

Öğretim üye sayısı 50’nin üzerinde olan, 185 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin değerlendirildiği endeks kapsamında üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alındı.