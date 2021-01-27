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    HaberlerEğitim Haberleri Göktaşı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gök Taşı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 01:30 |

    Göktaşı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gök Taşı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Göktaşı kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan kelimeler arasındadır. Her kelime ağızdan çıktığı gibi yazılmıyor. Göktaşı kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda bilgi sahibi olmayan kişiler bulunuyor. Bu durum karışıklıklara yol açabiliyor. Göktaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre gök taşı kelimesinin doğru yazılışı nedir sorularına dair cevapları derledik.

    Göktaşı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gök Taşı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Bu kelime "Göktaşı" olarak yazılmalıdır.

    Göktaşı Nasıl Yazılır?

    Göktaşı kelimesi yanlış olarak yazılan kelimelerden biridir. Bu durum hakkında TDK'dan yardım alınabilir. Kelimeleri doğru olarak yazmak istiyorsanız, gerekli araştırmaları yapabilirsiniz. Göktaş kelimesi insanlar tarafından, "Goktaşı" veya "Gök Taşı" olarak yazılabiliyor. Bu yazılış şekillerinin ikisi de yanlıştır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "Göktaşı" olarak belirlenmiştir.

    TDK'ya Göre Gök Taşı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılış şekillerini bildiren kurumdur. Bu kurum sitesine giriş yapılarak birçok kelimenin doğru yazılımları görülür ve öğrenilir. Göktaşı kelimesi en çok yanlış yazılan kelime türlerinden bir tanesidir. Bu kelimenin yazılışı, "Göktaşı" şeklinde olmalıdır. "Gök taşı" veya "Goktaşı" şeklinde yazılması, TDK olarak yanlış yazım şeklinde yorumlanıyor.

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