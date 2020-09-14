Güney Amerika Haritası (Fiziki & Siyasi): Güney Amerika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

Büyük Okyanus'un doğusunda bulunan Güney Amerika'nın temel geçim kaynakları tarım ve balıkçılıktır. Arjantin ve Brezilya ülkelerinde futbol turizmi çok gelişmiştir.

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Güney Amerika Kıtasında Olan Ülkeler



Atlas Okyanusuna kıyısı bulunan Brezilya, Güney Amerika kıtasının en büyük ülkesidir. Brezilya'nın toplam sınır uzunluğu 14 bin kilometreden fazladır. Bu nedenle birçok ülke ile sınır komşusudur. Brezilya'ya sınır komşusu olan ülkeler, Venezuela, Bolivya, Uruguay, Peru ve Paraguay'dır. Brezilya'nın florasında farklı ağaçlara ve orman türlerine rastlanır. Özel bir ağaç türü olan ''Selva'^' sadece bu ülkede görülür.

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Kaynak: cografyaharita.com



Güney Amerika kıtasının gelişmiş ülkelerinden biri olan Arjantin 34° 36' Güney enlemleri ve 58° 27' Batı boyları arasında yer alır. Aynı zamanda 2.791. 810. kilometrekarelik yüz ölçümüyle Güney Amerika'nın en büyük 2. ülkesidir. Başkenti Buenos Aires olan Arjantin, Şili, Bolivya, Arjantin ve Uruguay ile sınır komşusudur. Ülkede, Brezilya'ya göre ormanlık alan çok azdır.



Güney Amerika Kıtasında Olan Akarsular



Amazon nehri Güney Amerika'daki en uzun nehirdir. Havza alanı 7 milyon metrekareden daha fazla olan Amazon, Nil'den sonra dünyadaki en büyük ikinci akarsudur. 6.575 kilometre uzunluğundaki nehir, Kolombiya, Peru, Ekvador ve Brezilya ülkelerinden geçer. Panama nehri kıtadaki en büyük ikinci akarsudur. Üzerinde yer alan Panama Kanalı uluslararası ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Rafting ve tubing gibi su sporları da Panama nehrinde yapılmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Güney Amerika Kıtasında Olan Göller



8.372 kilometrekarelik bir alanda bulunan Titikaka Gölü, Güney Amerika'nın en büyük tatlı su gölüdür. Bolivya ve Peru arasında olan bu göl toplam 190 kilometre uzunluğa sahiptir. Isla De La Luna ve Amantani gibi adaların bulunduğu Titikaka Gölü, dünyanın en yüksek rakımlı gölüdür. Viedma ve Tota Gölü de bu kıtada yer alır.

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Kaynak: cografyaharita.com