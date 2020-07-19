Güney Amerika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Güney Amerika Ülkeleri

Güney Amerika bölgesinde farklı coğrafi konumlarda yer alan bu ülkeler, aynı zamanda birbirine komşu ülkeler olarak öne çıkmaktadır. İki kıtaya ayrılmış olan Amerika Güney Amerika ve Kuzey Amerika olarak bilinmektedir. Özellikle Panama kıstağı Güney Amerika ile Kuzey Amerika'yı birbirinden ayıran unsurdur. Bu doğrultuda Güney Amerika'da birçok farklı ülkenin yer aldığını söylemek mümkün.



Güney Amerika Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



Güney Amerika nüfus bakımından dünyanın 5. yüz ölçümü açısından ise dünyanın 4. kıtası olarak öne çıkmaktadır. Daha çok turistik ve yılın büyük çoğunluğunda sıcak olan ülkeler Güney Amerika Kıtası ülkeleri olarak öne çıkmaktadır.



- Arjantin,

- Bolivya,

- Brezilya,

- Ekvator,

- Guyana,

- Kolombiya,

- Paraguay,

- Peru,

- Surinam,

- Şili,

- Venezuela,

- Uruguay,



Bu ülkelerin bazıları denize kıyısı olan ülkeler olarak öne çıkarken, bazıları ise Güney Amerika kıtasının ortasında yer almaktadır. Özellikle Güney Amerika kıtası açısından Brezilya ile Arjantin hem futbol hem de turizm açısından dünya çapında bilinen önemli ülkeler arasında yer almaktadır.



Başkent İsimleri ile Birlikte Güney Amerika Ülkeleri



Güney Amerika ülkeleri aynı zamanda başkentleri ile dünya çapında bilinmektedir. Farklı kültürler ve değişik diller kullanan bu ülkeler, Başkent üzerinden çok fazla ziyaret edilirler. Her sene özellikle yaz ayları için yoğun şekilde turist alan ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Güney Amerika ülkelerinin başkenti isimleri ile birlikte anlatmak gerekirse;



- Arjantin, Buenos Aires,

- Bolivya, La paz,

- Brezilya, Brasilia,

- Ekvator, Quito,

- Guyana, Gerogetown,

- Kolombiya, Bogota,

- Paraguay, Asuncion,

- Peru, Lima,

- Surinam, Paramaribo,

- Şili, Santiago,

- Venezuela, Montevideo,

- Uruguay, Caracas,



Bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu kendi özgürlükleri ile cumhuriyet sistemi üzerinden yönetilmektedir. Bazıları ise büyük ve güçlü ülkelerin kontrolü altında bulunan ülkelerdir. Özellikle büyük bir çoğunluğu söz konusu yaz turizmi olduğunda oldukça fazla değerlendirilen ülkeler arasında yer almaktadır.



Dünyanın değişik yerlerinden olduğu gibi Türkiye'de de bu ülkelere değişik amaçlar doğrultusunda ziyaret gerçekleştiriliyor. Bu konuda başta turizm olmak üzere aynı zamanda iş amaçlı da ülkeler ziyaret edilmektedir. Özellikle Güney Amerika kıtası ülkeleri başkentleri ile oldukça meşhur ülkeler arasında yer almaktadır. Söz konusu özellikle Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler olduğunda çok daha fazla ön plana çıkıyor.