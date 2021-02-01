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    01.02.2021 - 13:52 |

    Habibi Ne Demek? Arapça Ya Habibi Ve El Habibi Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

    Günlük yaşamda Türkçede çok fazla kullanılmasa bile en çok bilinen Arapça kelimeler içerisinde Habibi gelir. Aynı zamanda bu konuda el habibi ile beraber ya habibi çok fazla duyulan kelime grupları içerisinde yer alır. Peki Habibi ne demek? Arapça Ya habibi ve El habibi kelimeleri ne anlama gelir? İşte bu konuda merak edilenler.

    Habibi Ne Demek? Arapça Ya Habibi Ve El Habibi Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

    Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber Habibi sözcüğü, Türkiye'de de çok fazla bilinen kelimeler içerisinde yer alır. Özellikle şarkılar ile beraber birçok yazılı kaynaklarda ön plana çıkar. O yüzden habibi ne demek merak edilen anlamlar arasında yer alır.

     Habibi Ne Demek?

     Arapça üzerinden bakıldığı zaman Habibi kelimesi, ‘sevgili, seven, dost’ anlamına gelmektedir. Özellikle bu kelime daha çok farklı kelime ile bir araya getirmek suretiyle ele alınır ve kullanılır. Taşıdığı anlam itibariyle ise Arapçada gündelik yaşamda yaygın kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Ancak Türkçede çok fazla kullanılmasa bile, Arapça üzerinden bilinen ve tanınan kelimeler içerisinde yer alır.

     Arapça Ya Habibi ve El Habibi Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

     Arapçada ya kelimesi, ‘benim’ anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda iki kelime bir araya geldiği zaman Ya Habibi, ‘Benim sevgilim’ biçiminde ifade edilir.

     Aynı şekilde Arapçada El habibi kelime grubu ise yine aynı şekilde sevgili anlamına gelmektedir. Buradaki el kelimesi bir edattır ve kelimeyi vurgulamak amaçlı kullanılır. Her iki kelime grubu da Arapçada yaygın kullanılması ile beraber, aynı zamanda Türkçede çok fazla bilinen kelimeler arasındadır.

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