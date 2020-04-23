Hak Etmek Nasıl Yazılır? Haketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hakketmek Doğru Yazılışı

Hak etmek terimi, cümlede haketmek olarak da kullanılabilmektedir. Bu durum yazım kurallarına hangisinin uygun olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratmaktadır.



Hak Etmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Hak kelimesi, etmek ile birleştiğinde herhangi bir kelime kaybı yaşanmamaktadır. Bu sebeple TDK yayınları çerçevesinde bu terimin “hak etmek” olarak ve ayrı yazıldığı dikkat çekmektedir.



Hak Etmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



- Sence bu kadar büyük bir tepkiyi hak etti mi?

- Bir senelik çalışmadan sonra, jüri ödülünü hak ettiler.

- Çalışma performansı göz önüne alındığında, bu maaşı hak etmediği fark edilebilir.



Hak Etmek Nedir?



Hak etmek kavramı, genel sözlük içerisinde 2 farklı tanımla yer almaktadır. Bu bağlamda kavram, layık olduğu karşılığı almak ve bir başarı nedeniyle ödüllendirilmek manalarında kullanılmaktadır.