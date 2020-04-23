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    HaberlerEğitim Haberleri Hak Etmek Nasıl Yazılır? Haketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hakketmek Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 17:51 |

    Hak Etmek Nasıl Yazılır? Haketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hakketmek Doğru Yazılışı

    Birden fazla terim içeren kelimelerin nasıl yazılacağı hususunda TDK tarafından belirlenmiş net kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar çerçevesinde araştırılan bir nokta da hak etmek kavramının doğru yazılışı hakkındadır. Peki, hak etmek nasıl yazılır? İşte, bu kelimenin Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun yazılışı.

    Hak Etmek Nasıl Yazılır? Haketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hakketmek Doğru Yazılışı

    Hak etmek terimi, cümlede haketmek olarak da kullanılabilmektedir. Bu durum yazım kurallarına hangisinin uygun olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratmaktadır.

    Hak Etmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Hak kelimesi, etmek ile birleştiğinde herhangi bir kelime kaybı yaşanmamaktadır. Bu sebeple TDK yayınları çerçevesinde bu terimin “hak etmek” olarak ve ayrı yazıldığı dikkat çekmektedir.

    Hak Etmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    - Sence bu kadar büyük bir tepkiyi hak etti mi?
    - Bir senelik çalışmadan sonra, jüri ödülünü hak ettiler.
    - Çalışma performansı göz önüne alındığında, bu maaşı hak etmediği fark edilebilir.

    Hak Etmek Nedir?

    Hak etmek kavramı, genel sözlük içerisinde 2 farklı tanımla yer almaktadır. Bu bağlamda kavram, layık olduğu karşılığı almak ve bir başarı nedeniyle ödüllendirilmek manalarında kullanılmaktadır.

     

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