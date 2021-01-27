Halihazırda Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hali Hazırda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



İnsanlar tarafından halihazırda nasıl yazılır sorusu oldukça merak edilmektedir. Hali hazırda kelimesinin en doğru yazım şekli ‘’halihazırda’’ şeklindedir. Kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği de merak konusudur.



Halihazırda Nasıl Yazılır?



Türk Dil Kurumu sitesinde de yer alan halihazırda kelimesinin en doğru yazımı bahsedildiği üzere halihazırda olarak geçmektedir. İnsanların halihazırda kelimesi için en fazla yaptığı yazım hatası, kelimeyi ayrı yani hali hazırda olarak yazmalarıdır.



TDK’ya Göre Hali Hazırda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



En çok merak edilen ve anlamı son zamanlarda, bugünlerde, şu anda şeklinde tanımlanan halihazırda kelimesinin TDK’ya göre doğru yazım şekli ‘’halihazırda’’ olarak geçmektedir. Kelimenin örnek cümle kullanımı ise şu şekildedir;



‘’Halihazırda havalar giderek soğumaya başladı.’’