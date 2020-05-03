Hamd Ve Hamdediş Nedir? Tdk'ya Göre Hamdolsun, Hamdetmek Ve Hamdüsena Ne Demektir?

Öncelikle hamd kelimesinden başlamak gerekirse Türk Dil Kurumu'na göre, ‘övgü ve şükür’ anlamları üzerinden kullanılmaktadır. Özellikle İslami açıdan önemli bir kelimedir ve Allah'a övgü ve şükür sunmak anlamı ile beraber gündelik yaşamda ele alınır.



Hamd ve Hamdediş Nedir?



Hamd kelimesi genel olarak örgü ve şükür anlamlarına gelmektedir. Bu kelime üzerinden eki alarak türemiş olan Hamdediş, ‘Hamdetme işi’ olarak tarif edilmektedir. Yani övgü ve şükretmek ve bunu Allah adına gerçekleştirmek biçiminde ele alınır. Bu kelime Türkçede çok fazla halk arasında değerlendirilmez.



TDK'ya Göre Hamdolsun, Hamdetmek ve Hamdüsena Ne Demektir?



Hamd kelimesi üzerinden türemiş olan ve yaygın şekilde en çok kullanılan sözcük hamdolsun olarak öne çıkıyor. Bu kelimenin TDK üzerinden anlamı ise, ‘Halinden memnun olması sebebiyle şükretmek’ şeklinde ifade edilir. Özellikle hayatındaki pek çok durum karşısında Allah'a şükretmek olarak da anlatmak mümkündür.



Bu doğrultuda hamdetmek ise, ‘Hamdetme işi’ ifadesine sahiptir. Yani hamdolsun ile beraber aynı anlama gelerek şükür ve övgüde bulunmaktadır.



Bilinmeyen bir kelime olarak hamdüsena sözcüğü ise, ‘Tanrı’ya olan şükran duygularını bildirme’ üzerinden ele alınır ve kullanılır. Her biri Arapça kökenli olarak türemiş ve ek almış sözcüklerdir.