Hasar Sorgulama: Plakadan Araç Hasar Kaydı (Tramer) Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır?

Aracın fabrika çıkışından itibaren hasar durumunun, karıştığı kazaların tespit edilmesi hasar kaydı sorgulama ile olur. Araç alacak olan kişilerin bu sorgulamayı yaptırması, sonradan yaşanacak sorunların önüne geçecektir.

Plakadan Araç Hasar Kaydı (Tramer) Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tramer, motorlu taşıtlar ile ilgili tüm verileri bünyesinde bulundurmaktadır. Tramer bilgileri sayesinde araç bilgilerine sağlıklı bir şekilde ulaşılır ve alım satım işlemlerinde sorun yaşanmaz. Fiyat ile ilgilide kişilerin kafasında soru işareti kalmaz. Tramer bilgileri sorgulama yapmak isteyen herkese açıktır. Araç alırken sorgulama yapacak olan kişiler çeşitli kanalları kullanarak bu sorgulamayı yapabilirler.

Tramer çok güvenilir bir kaynaktır. Motorlu taşıtlar ile ilgili en doğru bilgileri bünyesinde barındırır. Araç alırken, doğru bilgiler edinilmezse zarar etmek söz konusu olacaktır. Tramer sorgulaması ile araç hasar kaydı, hasarın miktarı gibi kritik konular hakkında bilgi edinilir. Ayrıca hasarın miktarı ile ilgili bilgi sahibi olunur.

Hasar Sorgulama

Hasar kaydı sorgulamak için kullanılabilecek farklı kaynaklar vardır. Hasar sorgulama için kaynaklar ise şu şekildedir;

SMS ile hasar kaydı sorgulama: Hasar kaydı sorgulama için kullanılacak kaynaklardan bir tanesi SMS ile sorgulama olmaktadır. SMS ile plaka sorgulama işlemini tüm operatörler üzerinden yapmak mümkündür. Bu işlem ise belli bir ücret karşılığı yapılabilmektedir. Bu sorgulama için araç plaka bilgisine ihtiyaç vardır. Araç plakası bitişik bir şekilde yazılır ve 5664’e mesaj olarak gönderilir. Araç hasar bilgileri numaraya iletilir.

E-Devlet üzerinden hasar kaydı sorgulama: turkiye.gov.tr adresinden e- devlet sitesine giriş yapılır. E- hizmetler bölümünde bulunan, kurumlar listesi görüntülenir. Emniyet Genel Müdürlüğü bölümünde bulunan, araç plaka sorgulama kısmına plaka bilgisi yazılır. Araç ile ilgili, tescil birimi, renk, model, marka, sahip belge tarihi bilgilerine ulaşılır. Aracın çalıntı olup olmadığı ve hak mahrumiyeti de öğrenilir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla araç plaka sorgulama: sbm.org.tr adresinden sigorta bilgi ve gözetim merkezine ulaşılır. Burada sorgulamalar ve online işlemler bölümü açılır. TC kimlik numarası ve araç plakası ile sorgulama yapılır. Burada da renk, marka, model, tescil birimi ve sahip belge tarihi bilgileri edinilir.